Giornata mondiale del donatore di sangue, le iniziative del Galliera

Genova. Il 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ed è l’occasione non solo di ringraziare i donatori per la loro opera preziosa, ma anche di ricordare come le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti permettano di salvare milioni di vite ogni anno, contribuiscano a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche e siano indispensabili per poter effettuare procedure mediche e chirurgiche complesse.

Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera (ingresso via Mura delle Cappuccine 14) venerdì 14 giugno, sarà aperto con un orario speciale, dalle 7.30 alle 14.30 e dedicherà a tutti i donatori un piccolo rinfresco.

«Come ogni anno, durante il periodo estivo – spiega il dott. Alessandro Cocchella, direttore di Immunoematologia e Trasfusionale del Galliera – si pone il problema della scarsità della risorsa sangue. Gli sforzi evidenti e concreti sia del nostro Centro Trasfusionale, sia del centro Regionale di riferimento che ha sede al Policlinico San Martino, sono appena sufficienti a garantire l’autosufficienza. Il sistema sangue è un sistema delicato perché si fonda su un equilibrio che è sempre precario: da un lato il sangue donato, dall’altro il fabbisogno trasfusionale. Quest’ultimo, almeno per quanto riguarda la realtà del nostro Ospedale, è sempre in costante crescita. Le Dott.sse Laura Mitscheunig e Irene Mori, responsabili dell’Ambulatorio Trasfusionale segnalano, infatti, l’aumentato afflusso di pazienti, specialmente, ma non solo, anziani con anemia cronica di varia origine che necessitano di costante supporto trasfusionale. Inoltre, a pesare in misura sempre maggiore sono i pazienti con emoglobinopatie (talassemia, anemia falciforme) soprattutto in età pediatrica per alcuni dei quali, a causa di particolari procedure terapeutiche da ripetersi circa ogni otto settimane, possono essere necessarie fino a otto unità di globuli rossi contemporaneamente, e spesso con caratteristiche gruppoematiche particolari. Per dare un’idea della dimensione del problema si ricorda che al Galliera, nel corso dell’anno 2023, sono state trasfuse circa 8mila unità di emazie concentrate. Di queste più di 2700 unità sono state utilizzate dai pazienti afferenti al Centro per le Microcitemie. È evidente quanto sia fondamentale l’apporto che ogni cittadino può dare per far sì che tutte queste attività assistenziali, che costituiscono terapie salvavita, possano avere luogo».

La donazione è un atto di profonda sensibilità ai bisogni di chi deve ricorrere al supporto trasfusionale. È anche un atto semplice, che richiede in tutto un’ora di tempo. Le Dott.sse Maria Paola Campanella e Roberta Bertorello, responsabili del settore donatori ricordano che “per poter donare sangue, occorre essere maggiorenni, in buona salute generale e pesare almeno 50 Kg. Ovviamente vi sono altre condizioni da rispettare ma quelle verranno discusse durante il colloquio con il Medico selezionatore. Inoltre, con la donazione vengono effettuati alcuni esami di controllo che consentono di monitorare lo stato di salute del donatore”.