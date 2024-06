Genova. Entra nel vivo l’attività del nuovo sportello di primo contatto sul gioco d’azzardo patologico aperto nel Circolo Auser di via San Fruttuoso, al primo piano di Villa Imperiale.

Lo sportello è gratuito e ad accesso diretto, aperto il martedì dalle 15 alle 18, ed è gestito dal SerD Asl3 in collaborazione con la Cooperativa Ma.Ris. e l’Associazione Afet Aquilone. L’iniziativa fa parte del progetto “Game Over- L’Azzardo Divora” promosso da Asl3, Regione Liguria e Alisa, e verrà presentata ai cittadini della Valbisagno giovedì 27 giugno dalle 16.30 alle 18 in un incontro aperto.

“I dati – spiega Ina Maria Hinnenthal, direttrice della S.C. Ser.D. Asl3 – evidenziano che anche a Genova, come nel resto d’Italia, il gioco d’azzardo patologico è molto diffuso ma anche in gran parte sommerso, sia per la difficoltà delle persone a riconoscere e accettare il problema sia, in alcuni casi, per l’imbarazzo a rivolgersi ai servizi di cura”.

“Con l’incontro diretto di giovedì tra specialisti e cittadini – prosegue Hinnenthal – presentiamo lo sportello di prossimità, non connotato come servizio per le patologie, ma come punto di accesso libero e gratuito in cui semplicemente chiedere informazioni, orientamento e consiglio. Ci auguriamo con quest’iniziativa di avvicinare i cittadini alle risorse disponibili sul territorio, in cui possono trovare specialisti in grado di accogliere i loro bisogni”.

Gioco d’azzardo, il progetto Game Over

Game over è un progetto di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo realizzato in tutti i distretti socio sanitari della Asl 3 genovese.

Lo scopo è quello di attivare una rete di servizi pubblici e del privato sociale finalizzata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle persone colpite dalla dipendenza da gioco d’azzardo. Il progetto ha il suo principale obiettivo di far emergere il fenomeno del “GAP – Gioco d’Azzardo Patologico”, informare sui rischi correlati e fornire risposte integrate ed efficaci in servizi specifici.

Game over svolge anche numerose azioni di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte al territorio (cittadini, enti pubblici e associazioni). Il progetto è realizzato con i fondi istituiti dal Ministero della Salute ricavati dalla legge di stabilità 2016 art1 comma 946. Il budget stanziato è di 501.418 euro.