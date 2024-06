“Giocare al futuro”, domani al via Andersen Festival col corteo dei bambini e Claudia Gerini

Genova. La 27esima edizione di Andersen Festival – GIOCARE AL FUTURO, in programma a Sestri Levante fino al 9 giugno, giovedì 6 giugno, si apre con il corteo delle bambine e dei bambini, circa un migliaio, che sfileranno per le vie del centro, arrivando fino alla piazza del Comune.

Dopo l’avvio del 5 giugno con gli appuntamenti di Andersen Off, la sezione del Festival che valorizza l’operato delle realtà presenti sul territorio domattina, giovedì 6 giugno, torna il tradizionale corteo delle bambine e dei bambini, un appuntamento molto atteso per la città di Sestri Levante, in cui i protagonisti assoluti sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante e delle scuole paritarie del territorio: una festa d’inizio del lungo fine settimana, che darà simbolicamente il “potere” ai bambini a cui saranno consegnate le chiavi della città direttamente dal Sindaco, un passaggio simbolico per tagliare il nastro del Festival.

Quest’anno a sfilare con il corteo delle bambine e dei bambini ci sarà anche la madrina del festival: Claudia Gerini. L’attrice è anche testimonial dell’organizzazione Helpcode, charity partner dell’Andersen Festival, per questo, oltre a sfilare al corteo, alle 19:30 sul suggestivo palco palafitta installato nella baia del silenzio, terrà uno speech sull’importanza dei progetti dedicati all’alimentazione in contesti vulnerabili come il #piattocheconta, il progetto di Helpcode che sostiene le mense scolastiche in Mozambico con l’obiettivo di migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e delle bambine e accompagnare il loro percorso scolastico. Proprio dal Mozambico, nel 2005, è iniziato il percorso dell’attrice affianco a Helpcode, anno in cui è diventata “mamma a distanza” di una bambina del paese. A seguire la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, progetto I Sentieri delle Fiabe Incrociate, proporrà una lettura de Il Barone Rampante di Italo Calvino.

Gli appuntamenti di giovedì proseguono alle 17:30, nella Piazza del comune ci sarà la presentazione del libro FILASTROCCA PER LA TERRA di Amedeo Romeo, alle ore 18:00 nella Sala Agave del Convento dell’Annunziata, organizzato da UNICEF ITALIA si parlerà de La letteratura per l’infanzia e i diritti delle bambine e dei bambini, in contemporanea alle ore 18:00 nell’atrio del Comune s’inaugurerà la mostra GIOCARE AL FUTURO delle Scuole primarie e dell’infanzia di Sestri Levante e Riva Trigoso. La mostra resterà aperta fino al 16 giugno. Alle ore 18:30 il Teatro della Tosse, Cittadini, bambini delle scuole di Sestri presenteranno lo spettacolo itinerante per le vie cittadine I SENTIERI DELLE FIABE INCROCIATE.

Alle ore 20:30 ai Ruderi di S. Caterina andrà in scena la danza con LE MARIN PERDU del collettivo artistico belga Poetic Punkers. Lo spettacolo nasce da una visione ispirata al libro L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si ritrova bloccato nel presente, in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro. La pièce mette in scena il presente di quest’uomo, che fluttua nel puzzle della sua memoria. Alternando momenti di lucidità ad altri di oblio, viaggia senza conoscere né la sua destinazione, né il punto di partenza. A fine spettacolo un assaggio di “fiesta latina” con il contributo dei danzatori della compagnia e del pubblico.

Alle ore 21:30, sul palco nella Baia del Silenzio si esibiranno in prima nazionale OLIVA BELLI E LAURA MASOTTO in concerto, il cui ricavato sarà devoluto a Helpcode a sostegno dei suoi progetti in Mozambico. La compositrice-pianista Olivia Belli crea poetiche e armoniose composizioni, grazie alle quali ha trovato un pubblico in tutto il mondo, raggiungendo milioni di streams. Con una formazione classica, la musicista si è fatta strada sviluppando una particolare passione per le opere del XX e XXI secolo, da Ligeti e Stockhausen agli sperimentalisti americani Cage, Crumb, Reich e Glass. Laura Masotto è una violinista e compositrice che dal 2019 ha dato vita al suo progetto solista, pubblicando tre album e numerosi singoli con etichette italiane ed estere, tra cui la celebre etichetta tedesca Deutsche Grammophon. Ha lavorato con artisti internazionali di rilievo tra i quali, in Italia, Patty Pravo, Sergio Cammariere, Andrea Bocelli e Gino Paoli. Oltre al loro repertorio il concerto prevede, in apertura, un piccolo omaggio al compositore Giacomo Puccini, nel centesimo anno dalla sua morte, con il soprano siriano Mirna Kassis che ne canterà alcune arie tratte dalle sue opere più famose, accompagnata al pianoforte da Riccardo Pinna.

Infine una curiosità: dal 5 all’11 giugno oltre 70 burattini di Pinocchio vaga mondo creati dall’artista Lino Monopoli, sono ospitati nei negozi e nelle boutiques, nei bar, nei ristoranti, hotel e nella sede comunale della città di Sestri Levante. Un modo per accogliere gli ospiti del Premio Andersen, con l’iniziativa del CIV -Centro storico di Sestri Levante e per ricordarci l’unione tra arte e la letteratura per i più giovani, dai disegni di Lele Luzzati a quelli di Lewis Carroll e di importanti illustratori moderni, alcuni dei quali saranno presenti agli eventi del Premio e del Festival Andersen 2024. Lino Monopoli ha creato centinaia di “Pinocchio vaga mondo”, burattini realizzati con legno recuperato che interpretano il famoso personaggio creato da Collodi in chiave moderna, contribuendo alla rinascita di un mito letterario e artistico conosciuto in tutto il mondo. Monopoli ha inviato moltissimi Pinocchio “marinaio” o “subacqueo” o “genovese” o “scozzese” o “vigile urbano” in ogni nazione del mondo, facendolo collocare da amici viaggiatori nei luoghi più iconici delle città.

Biglietteria programma e informazioni sul sito www.andersensestri.it