Gin & Tonic Festival 2024: sabato 8 e domenica 9 giugno il tour estivo arriva a Genova nel parco di Villa Serra

Genova. Il festival dedicato al Gin & Tonic in Italia approda a Genova con un evento ad ingresso gratuito. Il Gin & Tonic Festival inaugura per la prima volta il suo tour estivo fuori dai confini bergamaschi, scegliendo la splendida cornice del Parco di Villa Serra a Sant’Olcese, Genova, per la sua Genova Summer Edition.

L’evento si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con ingresso gratuito dalle 16:30 fino a mezzanotte. Dal 2016, il Gin & Tonic Festival ha saputo conquistare il cuore degli appassionati, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente che celebra l’eleganza del gin in tutte le sue forme. Quest’anno, l’evento si svolgerà nel suggestivo complesso architettonico e paesaggistico di Villa Serra, un luogo storico e affascinante che unisce arte, cultura e natura, con percorsi pittoreschi tra boschi, laghi e cascate. Il festival propone un ricco programma di attività:

● Padiglioni internazionali: un’ampia selezione di oltre 250 etichette di gin provenienti da tutto il mondo sarà disponibile per degustazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire sapori e aromi unici.

● Masterclass: sessioni con i produttori presenti al Festival, scoprirai le loro tecniche di produzione e la storia del loro Gin.

● Musica & DJ Set: performance e DJ set animeranno le serate del festival, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

● Area Food: un’ampia scelta di food truck offrirà specialità della cucina tradizionale italiana, piatti internazionali e opzioni vegetariane, per soddisfare tutti i palati.

● Vendita bottiglie: gli appassionati potranno acquistare bottiglie di gin a prezzi speciali e scoprire una vasta gamma di prodotti correlati, come bicchieri, tonic water e accessori. ● Area Market: un mercatino artigianale presenterà oggetti unici e originali, realizzati a mano da artisti e artigiani locali.

● Area giochi bambini: i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi dedicata, con scivoli, altalene e giochi gonfiabili.

● Cashless con braccialetto RFID: per rendere i pagamenti più facili e veloci, verranno utilizzati braccialetti ricaricabili RFID. Questi braccialetti potranno essere ricaricati in prevendita sul sito web https://shop.meccanismi.cloud/24-gin-tonic-festival da lunedì 3 giugno fino a sabato 8 giugno alle ore 12:00, con tagli da €20, €50 e €100. Durante l’evento, sarà possibile ricaricarli presso le casse con contanti, carte di credito o bancomat. Il costo del braccialetto è di €3 e potrà essere ricaricato tutte le volte che si desidera. Inoltre, scaricando l’app RST GENOVA da Play Store o App Store, sarà possibile ricaricare il braccialetto direttamente dal proprio smartphone e usufruire dell’opzione “salta la coda”. Come arrivare:

● In auto: Autostrada A4, uscita per Genova, seguire le indicazioni per l’autostrada A7 in direzione di Milano, poi uscita per Sant’Olcese.

● In treno: dalla stazione ferroviaria di Genova, treni regionali o autobus diretti a Sant’Olcese, da lì taxi o mezzi pubblici per il Parco di Villa Serra.

● In aereo: dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, taxi o autobus per la stazione ferroviaria di Genova, poi seguire le indicazioni per arrivare al parco.

● In bici: percorsi ciclabili lungo il fiume Bisagno fino a Sant’Olcese, poi indicazioni per Via Carlo Levi e Parco di Villa Serra.

● Servizio navetta: disponibile sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 16:00 a 00:30, al costo di €5 andata e ritorno (Piazza della Vittoria di Genova – Parco Villa Serra di Sant’Olcese)

● Parcheggi: i partecipanti potranno lasciare l’auto lungo tutta Via Carlo Levi a Sant’Olcese senza preoccupazioni. Il parcheggio è libero e gratuito,