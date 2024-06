Genova. Dosi di droga pronte per essere vendute ai clienti nascoste nei contenitori del veleno per topi disseminati nei giardini della Fiumara. Le hanno trovate le unità cinofile della polizia, che nel pomeriggio di mercoledì hanno effettuato un servizio di controllo straordinario tra Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo.

Impegnati nell’operazione gli agenti del commissariato Cornigliano con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine e dell’upg, che hanno pattugliate le zone al centro di molti esposti presentati dai residenti. La stazione di Sampierdarena e i giardini della Fiumara, in particolare, dove più volte è stato segnalato degrado e spaccio.

Durante un controllo a piedi nei giardini, i cani hanno fiutato qualcosa all’interno delle cassette per la derattizzazione. Una volta aperte i poliziotti hanno trovato sette involucri contenenti cannabis, circa 15 grammi. La droga è stata quindi sequestrata.

Tra i luoghi perlustrati i poliziotti anche l’edificio di salita al Garbo in cui un esposto ha segnalato schiamazzi e degrado, e una sala slot di via Avio dove erano presenti tre clienti. Nel corso dell’attività sono state controllate in totale 32 persone, tra cui un uomo risultato destinatario di un avviso orale del questore, che è stato subito notificato.