Gianluca Croce è il nuovo presidente di Assagenti Genova

Genova. Uomo pragmatico e concreto, lontano dalla politica, fautore convinto di alleanze e non di divisioni. È lui stesso, Gianluca Croce, da oggi nuovo Presidente dell’Associazione genovese degli agenti e dei raccomandatari marittimi, a definirsi con questo poker di caratteristiche e connotati. Laureato in economia e commercio, Croce, che raccoglie il testimone da Paolo Pessina, vanta una carriera interamente marittima; primo impiego, ancora giovanissimo, nel gruppo armatoriale Ignazio Messina, dove ha maturato esperienze specifiche in quel settore commerciale nel quale concentrerà la sua intera carriera professionale, quindi per un breve periodo in un’agenzia marittima, prima di approdare nell’Agenzia Marittima Le navi.

Già Vice Presidente di Assagenti e Vice Presidente di Federagenti, Gianluca Croce negli ultimi 27 anni ha compiuto il suo percorso di crescita all’interno del gruppo recentemente ribattezzato MSC Italia, sino a ricoprire la carica di consigliere delegato.

Nato a Genova nel 1966, sposato con tre figli, di provata fede calcistica genoana – di cui certo non fa mistero – Croce è da sempre sostenitore convinto della necessità di compattare il fronte imprenditoriale del porto, superando le divisioni fra categorie e limando quelle motivazioni che troppo spesso hanno trasformato le divisioni in aperte contrapposizioni.

Il risultato delle elezioni ha confermato l’ampia convergenza sul nome di Croce e il nuovo Consiglio direttivo ha sposato la proposta del Presidente Pessina procedendo alla nomina di Croce alla guida della categoria in un momento di forte difficoltà e complessità, caratterizzato da governance rese fragili proprio quando è necessario invece uno sforzo compatto e coeso per realizzare le nuove infrastrutture e rilanciare il sistema portuale genovese.

Vice Presidenti sono stati nominati Aldo Negri, Roberto De Marchi, Carolina Villa e Maurizio Gozzi.

Ecco la squadra dei componenti del Direttivo che affiancherà Croce durante il mandato; precisamente:

Settore agenti marittimi servizi linea – agenti aerei – agenti generali – agenti interni:

Gian Alberto Cerruti (Gastaldi & C SpA), Angelo Chiarlo (ONE Ocean Network Express Ltd), Eugenio Domicolo (ARKAS ITALIA S.r.l.), Filippo Gallo (MEDMAR S.p.A.), Paolo Guidi (CMA CGM ITALY S.r.l.), Aldo Negri (YANG MING ITALY S.p.A.).

Settore agenti marittimi servizi tramp – agenti manning:

Cynthia Cignolini (MEDAGENT s.r.l.), Roberto Demarchi (Banchero Costa Ag Mar Spa), Luigi Derchi (MEDOV S.r.l.); Gian Enzo Duci (ENTERPRISE SHIPPING AGENCY S.r.l.), Carolina Villa (SHIP & CREW SERVICES S.r.l.); AndreaBoesgaard (HT AGENZIA MARITTIMA).

Settore mediatori marittimi:

Camillo Campostano (ANCHOR CHARTERING S.r.l.), Maurizio Gozzi (HB SHIPPING S.r.l.) Giacomo Gramatica (Gramatica Yacht & Ship Broker) Luigi Risso (GENOA SEA BROKERS S.r.l.).