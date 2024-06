Le Geo Barents diretta a Genova con 146 migranti a bordo

Genova. Il porto di Genova è il nuovo scalo assegnato alla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, dopo che le autorità avevano indicato venerdì mattina il porto di Civitavecchia per lo sbarco delle 146 persone salvate nel corso di due distinte operazioni avvenute nella zona Sar libica.

“657 miglia nautiche in più prima che le 146 persone a bordo possano sbarcare in un luogo sicuro e possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno”, sottolineano dalla ong. Non è chiaro quanti dei migranti a bordo resteranno a Genova una volta sbarcati e quanti verranno indirizzati verso altre città.

Lo scorso 2 giugno sempre a Genova era arrivata la Sea Eye 4, la nave ong battente bandiera tedesca che opera nel Mediterraneo dal 2015. A bordo 51 migranti, tra cui 28 minori, soccorsi in acque maltesi la notte tra il 29 e il 30 maggio dopo essere stati individuati su un gommone sovraffollato in difficoltà.

In quel caso dopo le identificazioni e lo screening sanitario, i migranti sono saliti su un mezzo dell’esercito: i minori e alcuni adulti sono rimasti in Liguria, tra Genova, Savona e La Spezia, gli altri sono stati indirizzati in Emilia e nelle Marche.