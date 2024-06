“Genova rap in piazza”, migliaia di giovani all’evento gratuito organizzato dal Comune

Genova. Tati giovani e giovanissimi hanno riempito ieri sera piazza della Vittoria per l’evento gratuito Genova rap in piazza, organizzato dal Comune di Genova.

“È stato uno spettacolo vedere piazza della Vittoria piena di ragazzi – ha dichiarato il sindaco Marco Bucci – Migliaia di persone hanno partecipato a questo evento, una serata indimenticabile che ha fatto cantare e ballare i giovani ma anche tante famiglie e turisti. Venerdì sera il 105 Summer Festival sarà un’altra grande festa pronta a incantare la nostra città”.

“Nonostante il meteo, non proprio clemente, sono state registrate oltre 20mila presenze, con un picco a mezzanotte di 13mila permanenze in piazza – ha commentato la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – il successo di ieri sera, in una piazza ordinata e piena di entusiasmo, dimostra la voglia di tantissimi giovani di stare insieme, ascoltare gli artisti emergenti e divertirsi in modo sano. Venerdì un altro grande evento segnerà questo inizio di estate all’insegna della musica in piazza con tantissimi artisti del 105 Summer Festival. Ringrazio fin da ora tutto il personale del Comune di Genova per l’organizzazione, le forze dell’ordine, i volontari, i vigili del fuoco, tutti impegnati nella buona riuscita, in sicurezza, di questi eventi di piazza”.

Il concerto, venerdì alle 20.30, sarà preceduto, dalle 19.30, da un dj set e trasmesso in diretta dal vivo su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.