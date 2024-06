Genova premier padel P2, iscritti anche i numeri 1 al mondo Coello e Tapia

Genova. Arturo Coello/Agustín Tapia, Alejandro Galan/Federico Chingotto. Juan Lebron-Paquito Navarro e Juan Tello/Fernando Belasteguín, ma anche Ariana Sanchez/Paula Josemaría e Beatriz Gonzalez/Delfina Brea.

Sono solo alcuni dei grandi nomi del Padel internazionale maschile e femminile che, dal 30 giugno al 7 luglio, si sfideranno allo stadio “Beppe Croce” di Valletta Cambiaso in occasione del Genova Premier Padel P2.

Una starting list di altissimo livello che è stata ufficializzata questo pomeriggio sul sito della FIP, la Federazione Internazionale di Padel.

Sette giorni in cui sarà possibile assistere dal vivo alle qualificazioni, al main-draw e alle gare a eliminazione diretta evento straordinario, parte integrante del prestigioso Circuito internazionale Premier Padel e di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Complessivamente, al Torneo, parteciperanno 108 coppie maschili e 63 femminili per un totale di quasi 350 atleti e atlete che sarà possibile ammirare dal vivo nel capoluogo ligure pochi giorni dopo il BNL Italy Major Premier di Roma.

Grande attesa ovviamente per i numeri 1 al mondo Arturo Coello e Agustìn Tapia, grandi favoriti di una competizione che vedrà scendere in campo tutti i migliori interpreti mondiali del Padel, uno sport in grandissima crescita nel numero di praticanti e appassionati.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul Genova Premier Padel P2 a questo link

“Non abbiamo mai avuto dubbi sull’importanza del Genova Premier Padel P2 a cui lavoriamo da più di un anno, ma leggere nella players list dell’evento i nomi dei più forti giocatori al mondo, sia della categoria maschile sia di quella femminile, è davvero un’emozione e un motivo di orgoglio – dichiara l’assessore comunale allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi – Genova, sulla scia del BNL Italy Major Premier in svolgimento in questi giorni nella Capitale, si sta preparando a vivere una 7 giorni di Padel sicuramente indimenticabile, costellata da emozionanti e spettacolari sfide. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, settimana dopo settimana, sta continuando a regalare alla città ed ai turisti un qualcosa di unico mai avuto prima, dal forte potere attrattivo e di valorizzazione del territorio che ci consolida nel panorama degli eventi sportivi internazionali che sono altresì un potentissimo volano turistico».

ATLETI E ATLETE IN GARA

Al Genova Premier Padel P2 ci sarà il gotha del Padel mondiale, a partire dai numeri 1 al mondo Arturo Coello e Agustín Tapia; il primo, classe 2002, è un mancino devastante che sta rivoluzionando il Padel, mentre il secondo è capace di colpi impossibili e numeri spettacolari.

Coello e Tapia dovranno superare la concorrenza di avversari come Alejandro Galan e Federico Chingotto, due partner che hanno scoperto quest’anno di trovarsi benissimo insieme: tanto elegante e concreto il primo, quanto energico e battagliero il secondo.

Ci saranno anche Juan Lebron (storico partner di Galan) e Paquito Navarro, che sa sempre come divertire i tifosi e portarli dalla sua parte. Sarà speciale anche vedere nel contesto di Valletta Cambiaso un’icona come Fernando Belasteguín, che è diventato numero 1 del mondo a 22 anni e lo è rimasto per oltre 16. Belasteguín è un campione di un’altra epoca, arrivato all’ultima stagione in carriera, che ancora non smette di stupire e ha avuto il merito di rendere popolare il Padel nel mondo.