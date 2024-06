Un capolavoro. È facilmente definibile in questa maniera l’affermazione ottenuta dal Genoa Under 18 ai danni della Roma presso lo stadio “Del Conero” di Ancona. Il 2-0 maturato in finale scudetto permette ai giovani rossoblù di esultare: la squadra di Gennaro Ruotolo, per la seconda volta nella sua storia, è campione d’Italia.

Il tecnico era riuscito nell’impresa già nel 2021. Quest’anno si è concesso il bis. Dopo la pazza rimonta in semifinale contro l’Inter questa sera il Grifone è apparso ancor più ordinato e preciso. La rete del vantaggio è arrivata proprio allo scadere della prima frazione con Venturino che, grazie ad un’ottima conclusione dalla distanza, ha sorpreso il portiere avversario trafiggendolo.

A nulla sono serviti i tentativi giallorossi nella ripresa: Consiglio ha abbassato la saracinesca e, all’80’, Romano su rigore conquistato da Grossi ha messo in ghiaccio la sfida siglando il doppio vantaggio dei rossoblù. In seguito il pallino del gioco è stato in mano al Genoa, squadra che ha chiuso in superiorità numerica per l’espulsione di Litti.

Le formazioni

Genoa: Consiglio, Deseri, Arata, Barry; Sancinito, Fazio, Dodde, Ahanor, Venturino, Ekhator, Romano. A disposizione: Boschi, Corengia, Georgievski, Ghinassi, Colonnese, Mavraj, Nuredini, Pagliari, Grossi. Allenatore: Gennaro Ruotolo.

Roma: Kehayov, Obleac, Golic, Mirra, Feola, Lopes, Tumminelli, Reale, Levak, Solbes, Nardozi. A disposizione: De Franceschi, Cioffredi, Joao Gabriel, Litti, Ivkovic, Bauco, Colasurdo, Malakar, Della Rocca. Allenatore: Tanrivermiš.