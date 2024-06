Genoa Under 18, che impresa: Inter battuta in rimonta 5-4 all’ultimo respiro, giovedì sarà finale contro la Roma

Dopo l’epica vittoria ottenuta in rimonta contro l’Inter il Genoa di Gennaro Ruotolo, tecnico già laureatosi campione d’Italia U18 nel 2021, ha nel mirino la finale di giovedì allo stadio “Del Conero” di Ancona. Avversaria la Roma. Nelle Marche un’altra pagina straordinaria del settore giovanile. Una fucina di talenti tra cui molti provenienti dall’academy. Domenica invece l’Under 15 di Sbravati si giocherà, presso il “Vismara”, la gara di ritorno valevole per l’accesso alla finale scudetto. Il match d’andata è terminato 1-0 con rete di Brizzolari. La stagione giovanile è stata ulteriormente ingioiellata dal piazzamento di U14 e U13 tra le prime quattro d’Italia.

Il giorno dopo – Brividi, emozioni, ribaltamenti. Pali, parate, traverse. E gol. Una pioggia di gol. Di tutto, di più. Neppure a scriverlo sarebbe uscito un copione così. Una semifinale decisa all’ultimo respiro, prima dell’ultima campanella nei supplementari: Inter 4 – Genoa 5.

Il giorno dopo, the day after, è incentrato sul recupero delle energie. Fisiche e mentali. Giusto una sgambata nel ritiro nelle Marche, teatro delle Finals dei campionati nazionali (i grifoncini hanno superato i giovani nerazzurri presso lo stadio “Del Conero” di Ancona). La sequenza coi nerazzurri, immagazzinata con le reti di Deseri, Ekhator, Lattari, Venturino e capitan Arata, è alle spalle. Le attenzioni sono alla sfida con la Roma, la quale verrà trasmessa in diretta giovedì (alle ore 20:00) da Dazn e Vivo Azzurro Tv.