Genoa ufficiale Vitinha. Il saluto al Marsiglia: “Addio, ma sarò sempre lì in prima fila a tifare per voi”

Genova. Si rincorrevano da giorni le voci del passaggio, a titolo definitivo, dal Marsiglia al Genoa di Vitinha ma adesso è ufficiale. Oggi, venerdì 21 giugno, l’attaccante portoghese ha sancito l’addio con il club francese con un lungo post sui suoi account social ufficiali.

“Cari sostenitori dell’Olympique de Marseille. È giunto il momento di dirvi addio“, inizia così il lungo e commovente saluto.

” È stato un onore indossare questa storica maglia e dare il massimo per il club – aggiunge nel post – Anche se non tutto è andato come avevo sognato, me ne vado con alcuni insegnamenti preziosi e ricordi indimenticabili. La passione che dimostrate per il club è fonte di ispirazione e mi ha sempre spinto a dare il massimo in campo”.

“Una parte di me resterà sempre a Marsiglia. Qui sono cresciuto come giocatore e come persona – spiega Vitinha – All’OM, ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che mi hanno sostenuto, va il mio più sincero ringraziamento. Siete stati instancabili, anche nei momenti difficili”.

“So che, con il vostro sostegno incondizionato, il club continuerà a lottare per grandi cose. Sarò sempre lì in prima fila a fare il tifo per voi. Un caro saluto, OM. Sei nel mio cuore“, queste le parole scelte dalla punta per concludere l’addio.

Ora per il centravanti portoghese è tempo di iniziare una seconda vita in maglia rossoblù, ma questa volta in maniera definitiva, perché è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa, fino al 30 giugno 2028.

Per averlo il club rossoblù pagherà 16 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus, con il diritto di riacquisto a favore del Marsiglia fissato a 42 milioni di euro.