Genoa, il fattore Gilardino tra le possibili chiavi per la stagione

La continuità tecnica derivante dalla conferma di Alberto Gilardino potrebbe avere un impatto particolarmente positivo per il miglioramento dell’11^ posto in classifica. Infatti, il Genoa è una delle pochissime squadre a non aver cambiato allenatore. Solo 7 i mister confermati rispetto alla scorsa stagione, di cui tre (Fabregas, De Rossi e Gotti) che erano subentrati.

Il Genoa, inoltre, dovrebbe affrontare il secondo anno di Serie A con una rosa modificata ma non stravolta. Cosa a cui non era abituato con Preziosi. La conferma di Vitinha è arrivata e anche Retegui sembra destinato a restare. Una coppia d’attacco che, dopo un anno di apprendistato, è chiamata a fare il salto di qualità. Più difficile trattenere Gudmundsson.

Nel reparto arretrato sembra quasi inevitabile la partenza del portiere Martinez, mentre il resto della difesa va verso la riconferma. Il possibile rinforzo potrebbe averlo già in casa. Il nome è quello di Alessandro Marcandalli.

Il 21enne difensore centrale ha giocato alla Reggiana quest’anno, beneficiando della “scuola” di mister Alessandro Nesta. La Gazzetta dello Sport lo scorso novembre ne ha addirittura parlato come di un possibile acquisto del Milan.

Sembrano quindi esserci i presupposti per crescere anche a livello di squadra senza dover ripartire da zero. Il Genoa ha ottenuto ottimi risultati e fatto buone prestazioni. Tuttavia, il gioco può e deve migliorare contro squadre di rango inferiore. Fluidità di manovra che dovrebbe “far bene” anche a Retegui e Vitinha. L’italoargentino ha fatto solo 7 goal (uno su rigore) con le attenuanti del debutto e dell’infortunio.

Mappa allenatori

Atalanta: Gianpiero Gasperini (confermato)

Bologna: Vincenzo Italiano (dalla Fiorentina)

Cagliari: Claudio Ranieri ha lasciato il calcio, si parla di Davide Nicola

Empoli: vicina l’ufficialità di Roberto D’Aversa

Fiorentina: Raffaele Palladino (dal Monza)

Inter: Simone Inzaghi (confermato)

Milan: Paulo Fonseca (dal Lille)

Juventus: Thiago Motta (dal Bologna)

Roma: Daniele De Rossi (confermato)

Lazio: Marco Baroni (dal Verona)

Torino: vicina l’ufficilità di Paolo Vanoli (ex Venezia)

Napoli: Antonio Conte

Monza: Alessandro Nesta

Verona: Paolo Zanetti

Lecce: Luca Gotti (confermato)

Udinese: Kosta Runjaic

Parma: Fabio Pecchia (confermato)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Venezia: vicino l’annuncio di Eusebio Di Francesco