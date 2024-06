Genoa, Blazquez: “Nessun cambio di proprietà. I lavori del nuovo stadio partiranno la prossima estate”

Genova. “Posso dirlo con certezza non c’è nessun cambio di proprietà, 777 Partners punta sul Genoa senza vendere nulla”, sono queste le parole usate dell’amministratore delegato del Grifone Andres Blazquez per fare chiarezza sulle voci di passaggio di proprietà tra la holding e la società assicurativa A-Cap.

L’AD intervenuto a Telenord ha così precisato: ” Parlo tutti i giorni con la società e il suo ceo Dransfield e non c’è nessun cambio, altrimenti me lo avrebbero comunicato. Quanto uscito nei giorni scorsi sulla carta stampata non ha nulla a che vedere con il Genoa, sono sicuro al 100% che non è cambiata la proprietà”.

Tra i tanti temi toccati durante la trasmissione “We Are Genoa” Blazquez ha fatto anche il punto sul mercato e su Martinez che, stando alle ultime news, dovrebbe andare a difendere la porta nerazzurra dei Campioni d’Italia in carica: “Frendrup non va venduto, per noi è un pilastro. Spence vorrei tenerlo, si è trovato bene e vorrebbe restare ma non dipende soltanto dalla nostra volontà”.

“L’obiettivo è quello di formare una rosa da 40 milioni che ci porti a giocare una competizione europea – prosegue – ma ad oggi siamo ancora sotto, quest’anno con 40 milioni abbiamo fatto meglio di altre squadre e ci vorrà ancora tempo per migliorare. Il prossimo anno voglio fare più ricavi e tra un anno si può pensare ad essere competitivi. In difesa siamo a posto, forse manca un terzino destro, ma in lista non c’è solo Zanoli”.

“Su Martinez, che forse andrà via, voglio che i parametri siano chiari: vale più di 15 milioni. A volte i procuratori fanno i loro interessi, ma il mondo è piccolo. Kotarsky è forte ma non siamo gli unici su di lui”, ha proseguito l’amministratore delegato.

Infine un’ultima battuta sul nuovo Ferraris: “Si farà, con il nostro progetto insieme alla Sampdoria: nessuno stop, i lavori partiranno la prossima estate”.