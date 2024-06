Genoa, a venti giorni dall’inizio del calciomercato già tante voci. Le ultime su Spence e Vitinha

Genova. Le prime voci di mercato sul Genoa si concentravano già da prima della fine del campionato. Se Gudmundsson era l’oggetto del desiderio di diverse squadre italiane, ma anche di interesse dalla Premier (come West Ham e Tottenham), la riapertura del caso di presunta violenza sessuale dopo il ricorso della vittima ha per il momento stoppato le voci sul numero 11 rossoblù in attesa di capire come si evolverà l’inchiesta.

Sui siti in lingua islandese non c’è nessun aggiornamento rispetto alle ultime notizie del 28 maggio in cui appunto l’avvocato della vittima annunciava l’accoglimento del ricorso dopo l’archiviazione di inizio anno.

Intanto radiomercato ha così concentrato l’attenzione su un altro gioiello del Grifone che sino a ora era rimasto fuori dai radar: il portiere Josep Martinez. Per lui segnalato l’interesse dell’Inter, che però lo vedrebbe come secondo di Sommer da lanciare poi nelle stagioni successive. Il fatto che i contatti ci siano stati non vuol dire certo che è cosa fatta, naturalmente. Il contratto del ventiseienne scade a giugno 2026 e bisognerà anche capire la volontà del giocatore: essere nel pieno degli anni e andare a fare il secondo non è una scelta facile, anche se in una prospettiva di club di livello europeo.

Di sicuro, è scritto nel bilancio di quest’anno, il Genoa dovrà comunque vendere per fare mercato (ancora per quest’estate il saldo deve essere obbligatoriamente positivo) e per ridurre ancora il debito pregresso.

Non c’è nulla di certo e a questa testata non piace andare dietro ai rumor, come quello dell’ennesimo accostamento alla Fiorentina di un giocatore di stanza a Pegli: stavolta si parla di Retegui. Di sicuro il bomber rossoblù, ora impegnato in Nazionale, verrebbe ceduto solo in caso di una contropartita economica importante. Non certo quella di cui si parla oggi: 20 milioni.

Nel frattempo la società sta lavorando in chiave costruzione della rosa, alle prese con la possibilità di richiamare a Genova due che il campo del Ferraris lo hanno visto: Vitinha e Spence.

Blazquez proverà a riportare Spence in rossoblù con uno sconto rispetto all’opzione di acquisto da 10 milioni di euro. Da Londra il corrispondente di football.london Alasdair Gold riporta in queste ore che Spence, essendosi trovato bene a Genova, è disponibile a tornare. Pare che ci sia ampia possibilità di dialogo tra le parti ed entro fine mese le cose dovrebbero essere più definite.

Più lontano l’accordo per Vitinha secondo fonti francesi, ma le parti, anche qui stanno dialogando. Il motivo? Il Marsiglia preferirebbe una vendita definitiva, mentre il Genoa un altro prestito.