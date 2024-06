Gambizzato per strada a Roma, arrestati tre uomini residenti a Genova

Roma. Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’11 maggio 2024, secondo quanto accertato dal nucleo investigativo del gruppo di Frascati, avrebbero sparato a un uomo, Giancarlo Tei, colpendolo per strada a Tor Bella Monaca, Roma.

I tre uomini arrestati sono cittadini sudamericani e risultano residenti a Genova. I carabinieri sono risaliti alla loro identità analizzando le videocamere di sorveglianza della zona, attorno a Via Scozza, nella capitale.

I tre uomini sarebbero dunque gli autori materiali del tentato omicidio. Gli investigatori, diretti dai magistrati della Dda della Procura di Roma, fin da subito hanno percorso diverse piste investigative, concentrandosi in particolare nel battere, palmo a palmo, le aree più vicine al luogo del ferimento.

Attraverso le immagini delle camere è stata individuata un’auto in sosta in una strada limitrofa negli attimi dell’agguato e in quelli immediatamente successivi su cui erano saliti due uomini. I militari hanno individuato la targa e sono poi risaliti ai tre uomini.

Il tentato omicidio di Giancarlo Tei, 27 anni, secondo gli investigatori sarebbe maturato nell’ambito dello spaccio di droga. Tei è considerato un capo piazza nell’area di Tor Bella Monaca. Era già stato l’obiettivo di un agguato a mano armata una decina d’anni fa.