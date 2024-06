Ruba uno smartphone in spiaggia, denunciato 34enne

Chiavari. Nel tardo pomeriggio di venerdì in uno stabilimento balneare di corso Colombo a Chiavari, i carabinieri della stazione locale sono stati allertati da alcuni bagnanti che avevano assistito al furto del cellulare di una frequentatrice dello stabilimento, una 33enne residente in zona.

Arrivati sul posto, i militari hanno rintracciato il piccolo gruppo, che era ancora presente nello stabilimento balneare, e, seguito accertamenti, hanno scoperto che il furto era stato consumato materialmente da un cittadino egiziano 34enne, che è stato denunciato per furto aggravato.

L’autore del furto e un amico in sua compagnia, un 30enne cittadino marocchino, sono stati inoltre denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Durante l’identificazione hanno infatti opposto resistenza. Il cellulare è stato ritrovato in spiaggia, nascosto sotto un cumulo di sabbia, e riconsegnato alla proprietaria.