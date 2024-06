Funivia del Lagaccio, Lodi (Azione): “Dalla giunta nessuna risposta, chiesto accesso agli atti”

Genova. Sul tema della funivia del Lagaccio torna a esprimersi la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi, che di recente ha presentato una richiesta di accesso agli atti relativi al progetto di riqualificazione del quartiere del Lagaccio: “Mentre continua a mancare, anche dopo una segnalazione al prefetto, la risposta di Piciocchi alla mia interrogazione inoltrata lo scorso aprile, su come il progetto, come da lui dichiarato, possa incontrare la volontà del territorio che fino a questo momento si è dimostrato fermamente contrario, ho presentato una richiesta di accesso agli atti, perché come al solito in questa giunta nulla è trasparente – dichiara Cristina Lodi – Il Comune parla di una proposta di riqualificazione del Lagaccio ma essa non è stata né presentata in commissione, cosa che ho chiesto a gran voce anche per il nuovo progetto della funivia, né tantomeno depositata o accessibile ai consiglieri”.

“Questo dimostra ancora una volta che fare le cose con trasparenza non è abitudine di questa amministrazione, anche quando dichiara che il progetto della funivia è voluto dal quartiere. E alla mia richiesta di dimostrazione della volontà dei cittadini e delle cittadine ancora oggi non ho avuto alcuna risposta”.

“A questo punto non solo ho risollecitato al prefetto la risposta dell’assessore Piciocchi, ma ho anche richiesto con accesso agli atti il progetto di riqualificazione insieme a un’ennesima commissione sul nuovo progetto della funivia e sul progetto di riqualificazione pensato dalla giunta di cui tanto si parla ma a cui noi consiglieri non abbiamo ancora avuto accesso, nel rispetto delle Associazioni e dei Comitati del quartiere che stanno ogni giorno lottando su questo tema. Siamo anche in attesa di una risposta a un question time alla Camera depositato dall’onorevole Benzoni che sta seguendo da Roma la situazione che ovviamente tarda ad arrivare ma siamo speranzosi”.