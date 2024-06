Fsc, Garibaldi (Pd): “Per la giunta 20 milioni per un bacino per yacht vengono prima di sanità e sociale”

Genova. “Nell’accordo Meloni-Toti sul Fondo di Sviluppo e Coesione, firmato in pompa magna nell’ultimo Salone Nautico, Toti aveva inserito 20 milioni di euro per far finanziare la realizzazione di un nuovo bacino di carenaggio privato per yacht nel Porto di Genova. Come ci possano essere finiti, è un mistero, per tante ragioni”. A lanciare l’accusa è Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.

Secondo Garibaldi è anzitutto “una questione di natura dei fondi” perché “i Fondi sviluppo e coesione servono per ridurre gli squilibri economici e sociali” e per le politiche per lo sviluppo territoriale. Scuole, asili, ospedali, infrastrutture: un bacino privato per riparare gli yacht non credo sia uno strumento per la lotta alle disuguaglianze. Per la destra, invece, sì, ed è una priorità”. E poi “per una questione procedurale: per ricevere finanziamenti, ci deve essere un progetto, ci deve essere una concessione, il progetto deve essere previsto negli strumenti di pianificazione pubblici. In questo caso, nel momento della firma, il progetto del bacino di carenaggio non era ancora definito e presentato, la concessione era in scadenza e non c’era nessun riferimento degli strumenti di pianificazione portuale di Genova. Se non aveva i requisiti, perché è stato segnalato da Toti come una priorità di investimento?”.

“A queste domande non ha voluto rispondere la giunta, che ha detto che della verifica del progetto se ne occuperà l’Autorità di sistema portuale ma che comunque è una priorità della Giunta e che non c’è intenzione di spostare queste risorse su sanità e misure sociali, perché, per citare l’assessore Alessio Piana, in quel campo la Liguria ha già speso Fondi comunitari più della media italiana. Una risposta che non sta in piedi, quando gli ospedali che ci sono vengono a pezzi e di nuovi ospedali non ne abbiamo visti in nove anni”.

L’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha precisato infatti che tutti i progetti dell’Accordo per la coesione potranno essere gestiti da Regione e dai soggetti beneficiari non appena sarà pubblicata la apposita delibera Cipess. L’assessore ha precisato che l’intervento per il nuovo bacino di carenaggio, inserito nell’accordo, sarà attuato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato e che per questo non si prevede alcun cofinanziamento regionale. Piana ha sottolineato che portualità, logistica e dei servizi alla navigazione sono una quota rilevante nell’economia ligure e, dunque, gli investimenti in questi settori sono in linea con le finalità del Fsc”.

“Il ministero dei Trasporti ha inviato gli ispettori presso l’Autorità di Sistema Portuale, per verificare le ultime procedure e ha nominato un nuovo commissario. Si stanno controllando tutti gli atti: alla Giunta non è venuto neppure il dubbio che nelle verifiche potesse esserci anche questo progetto – si chiede Garibaldi -? Perché continuare a insistere su un finanziamento che non ha alcun requisito procedurale né senso politico, quando invece sarebbe sensato mettere quelle risorse sugli ospedali, dove il Governo ha tagliato 20 milioni per la messa in sicurezza e l’antisismica, per fare un esempio. Perché la Giunta non può toglierli da quel progetto per metterli dove avrebbe più senso?”,.