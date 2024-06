Caricamento, la Asl chiude una friggitoria: all’interno scarafaggi vivi e sporcizia ovunque

Genova. Un altro locale chiuso nella zona di Sottoripa per gravi condizioni igienico-sanitarie e una massiccia infestazione di scarafaggi. Stavolta il provvedimento della Asl 3 ha colpito la friggitoria San Giorgio, noto chiosco all’incrocio tra via San Lorenzo e piazza Caricamento.

Il controllo della struttura di Igiene della nutrizione e degli alimenti è scattato ieri. All’interno i tecnici della prevenzione hanno trovato una situazione complessivamente critica: sporcizia e unto sul pavimento e sulle attrezzature, acqua stagnante nella cella frigorifera, areazione insufficiente, muffa. Molti alimenti erano conservati senza le dovute protezione ed esposti al rischio di contaminazione. Il lavandino presentava uno scarico irregolare, collegato direttamente alla griglia di captazione delle acque di lavaggio del pavimento.

Ma soprattutto nel laboratorio è stata rinvenuta una blatta viva e numerose blatte morte sono state trovate in diversi punti dell’attività. Per questo gli ispettori non hanno potuto far altro che emettere il provvedimento di sospensione dell’attività, valido finché le irregolarità non saranno sanate. Per il titolare, un cittadino del Bangladesh che ha rilevato l’attività nel 2023, sono scattate anche diverse sanzioni amministrative, mentre ulteriori non conformità sono state segnalate alla struttura Psal (prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per le opportune verifiche.

Per gli stessi motivi – animali infestanti e pessime condizioni igieniche – nelle scorse settimane erano stati chiusi altri due locali etnici in Sottoripa. Una zona del centro storico su cui la Asl sta concentrando le attività di controllo, date le segnalazioni ricevute e le condizioni precarie che spesso si possono osservare “a occhio nudo” al semplice passaggio.