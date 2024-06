Foce, calci e pugni a un clochard per rubargli il trolley: 41enne arrestato grazie a un passante

Genova. Si è accanito a calci e pugni su un clochard che sabato sera dormiva davanti al sagrato della chiesa di via Cecchi, poi è scappato con il suo trolley cercando di far perdere le sue tracce.

Responsabile della violenta rapina, secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, è un uomo di 41 anni che è stato rintracciato e fermato poco dopo grazie a un cittadino che ha assistito ai fatti, ha chiamato il 112 e, senza perdere mai di vista l’aggressore, ha mantenuto i contatti con gli operatori.

Gli agenti giunti sul posto hanno potuto quindi individuare e arrestare il 41enne, che si stava allontanando velocemente col trolley.

L’uomo è stato portato nelle camere di sicurezza per essere giudicato in mattinata con rito direttissimo mentre la vittima, rientrata in possesso del bagaglio contenente tutti i suoi averi e i suoi documenti di identità, è stata accompagnata in ospedale per medicare alcune escoriazioni ed ecchimosi al volto.