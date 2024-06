Genova. Come cantava Battisti, “fiori nuovi” nelle aiuole della Foce. Nel quartiere di Genova, i giardinieri Aster sono al lavoro per rinnovare le aiuole.

In piazza Della Vittoria, sulla scalinata delle iconiche Caravelle, e in viale Brigate Partigiane, lungo le aiuole storiche ritornate da qualche anno al loro antico splendore, Aster ha interrato in questi giorni centinaia di esemplari di fiori di vario genere.

In viale Brigate Partigiane, in particolare, a dimora nelle aiuole piante come Phormiumtenax, Cannaindica in diverse varietà, Rhaphiolepis indica Springtime, Pittosporum tobira nana, Agapanthus africanus, Plumbago auriculata, e altre fioriture stagionali alternate di Viola e Begonia.

“La parte centrale di viale Brigate Partigiane resta invece costituita da piante arbustive sempreverdi in gruppi omogenei e massivi, per garantire un arredo verde costante durante tutto l’arco dell’anno”, spiegano da Aster.

Il primo lotto delle aiuole, di 3500 metri quadri, era stato inaugurato il 7 marzo 2020, poco prima che scattasse il lockdown. Nel maggio 2021, la presentazione del lavoro ultimato.

I lavori, realizzati da Aster, sono costati 2,4 milioni finanziati in parte dal Comune e in parte dalla Regione. L’attuale disegno, adattato in parte alle modifiche stradali avvenute nel corso degli anni, è rimasto quanto più fedele possibile ai progetti originali degli anni Sessanta.

Parlando di fiori nuovi nelle aiuole della Foce, ci spostiamo poi in piazza della Vittoria. Le caravelle Nina, Pinta e Santa Maria salpano simbolicamente, attraversando un mare immaginario che profuma di begonia.

Il bianco e il rosso, colori della bandiera di Genova – la croce di San Giorgio – spicca sul verde del prato della scalinata. Anche in questo caso la ripiantumazione è stata progettata ed eseguita da Aster.

La scalinata del Milite ignoto, popolarmente nota come scalinata delle tre Caravelle in virtù dei caratteristici arredi floreali delle aiuole, è un’opera urbanistica monumentale nel centro di Genova.

L’università di Genova la definisce un “monumento commemorativo” e “raccordo tra le mura delle città”, urbanisticamente funge da collegamento diretto fra piazza della Vittoria e il quartiere di Carignano.