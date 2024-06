Fiera di San Pietro, la Foce si prepara alla festa di inizio estate: tutte le modifiche alla viabilità

Genova. Nel cuore del quartiere Foce, a Genova, si rinnova ogni anno un appuntamento che unisce tradizione, storia e sapori: è la Fiera di San Pietro, quest’anno prevista domenica 30 giugno, che invaderà con i suoi banchi tutto il quartiere. E al termine della giornata il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico sul mare, previsto dalle ore 23.

La Fiera di San Pietro affonda le sue radici in un passato lontano, quando la Foce era un piccolo borgo di pescatori adagiato a levante del porto di Genova. La devozione a San Pietro, Santo protettore dei pescatori, si manifestava in occasione della sua ricorrenza liturgica, il 29 giugno, con l’accensione di lampioncini colorati e lumini in mare.

Per onorare la memoria del Santo e mantenere viva la tradizione della festa patronale, il Comune di Genova organizza ogni anno, nel fine settimana più vicino al 29 giugno, una grande fiera che anima le vie del quartiere Foce. Con conseguente stravolgimento della viabilità della zona: ecco tutti i divieti di sosta e transito previsti per domenica dalla mezzanotte fino a cessate esigenze mercatali.

• via Casaregis tutto il tratto compreso tra corso B.Aires e corso Marconi;

• via Cecchi entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino

e via Casaregis;

• corso Torino tratto compreso tra via Cecchi e corso B.Aires, esclusi i controviali di

levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto tra

via Rsuspoli e via Cecchi (fronte civici 121-131RR);

• via Ruspoli ambo i lati del tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino;

• via Rimassa carreggiata lato levante nel tratto compreso tra via Morin e via Cecchi;

• via San Pietro Foce tutta;

• via Morin ambo i lati nel tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis ad eccezione

del tratto tra via Rimassa e via Craverso dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente con obbligo di arresto allo stop e prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa;

• via Pareto per i primi 15 metri ambo i lati a partire dall’intersezione con via Casaregis;

• via Trebisonda ambo i lati nel tratto compreso tra via Montesuello e corso Torino;

• via Pisacane ambo i lati nel tratto compreso tra piazza Palermo e corso Torino

Inoltre, per consentire le modifiche al servizio di trasporto pubblico è previsto sono previsti divieti di sosta negli stessi orari in queste zone:

• via Rimassa lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso)

e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20;

• via Rimassa ambo i lati della carreggiata lato ponente in corrispondenza dei civici 169 e

171 RR e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51;

• corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40R;

• via Ruspoli lato monte fronte civico 5;

E’ invertito il senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello staco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.