Fibra, a che punto siamo con Internet veloce in Italia?

Oggi per scegliere la rete internet migliore per casa è necessario valutare diversi aspetti. Oltre all’importo del canone mensile, vanno presi in considerazione alcuni elementi, quali la velocità di download; la tipologia di connessione e la presenza di eventuali servizi extra.

Il confronto delle offerte internet casa su Segugio.it è il modo migliore per farsi un’idea più chiara: il comparatore online gratuito permette infatti di avere una panoramica completa delle numerose tariffe delle principali società di telecomunicazioni e di accedere anche a vantaggi e promozioni. Oggi sono tanti gli operatori che propongono anche il prezzo bloccato per i primi 12 o 24 mesi di contratto. E non mancano compagnie che consegnano gratuitamente il modem o che regalano ai nuovi clienti buoni sconto da utilizzare prevalentemente su piattaforme di e-commerce.

Prima di scegliere la tariffa per internet casa è bene esaminare, dunque, quelle che sono le rispettive necessità, valutando:

– il tipo di connessione desiderata (ADSL, fibra o wireless);

– la presenza di servizi aggiuntivi, come la pay TV o la linea mobile;

– la tipologia di chiamate preferite, che possono essere illimitate o a consumo, in base ai rispettivi bisogni.

Se si usa, ad esempio, internet per attività che richiedono trasferimenti importanti di dati o per il gaming online, l’opzione ideale è senza alcun dubbio la fibra ottica FTTH che arriva a raggiungere anche una velocità di 1.000 Mbps. Chi invece usa il pc solo per navigare sul web e per controllare le e-mail, può virare più semplicemente anche sulla linea ADSL che prevede una velocità compresa tra 20 e 30 Mbps.

Linee in rame, si va verso l’addio

Si va verso l’addio alle linee in rame. La conferma arriva anche dall’AGCOM, che nel suo ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni rivela una nuova frenata. Gli accessi sono calati di circa 186mila unità su base trimestrale nel corso del 2023 e di 798mila rispetto al mese di dicembre 2022. Nell’ultimo quadriennio le linee in rame sono diminuite di 5,72 milioni di accessi.

A coprire quasi la metà della base clienti totale sono oggi gli accessi FTTC, mentre quelli FTTH sono aumentati di 978mila su base annua e di 3,34 milioni di linee rispetto al mese di dicembre 2019. In crescita, sebbene in maniera più lieve (circa 150 mila unità su base annua), le linee Fixed Wireless Access che, a fine dicembre 2023, sono pari a 2,11 milioni di accessi.

A sancire la fine della linea telefonica in rame è anche la Commissione UE che punta a sostituirla in pieno con la fibra ottica o FWA. Le vecchie reti saranno infatti spente gradualmente; l’intenzione è realizzare l’80% di switch off entro il 2028 e il 100% entro il 2030. Nel documento di circa 40 pagine dal titolo emblematico “How to master Europe’s digital infrastructure needs?” si legge che “La migrazione dalle reti di rame esistenti alle nuove reti in fibra implementate è un processo chiave per facilitare la transizione verso il nuovo ecosistema di connettività e contribuisce agli obiettivi verdi dell’Ue” e a “Supportare il raggiungimento dell’obiettivo del Decennio Digitale, secondo cui, entro il 2030, tutti gli utenti finali devono essere coperti da una rete gigabit fino al punto di terminazione della rete”.

Il passaggio dalle vecchie linee a quelle di nuova generazione prevede secondo il piano UE anche un attento monitoraggio. Toccherà infatti alle autorità nazionali assicurare che tutto avvenga nei modi e nei tempi previsti.