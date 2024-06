Festival dello Spazio, il programma del 27 giugno: ci sarà anche una simulazione di allunaggio

Busalla. Il Festival dello Spazio di Busalla, giunto alla sua ottava edizione, si apre giovedì 27 giugno alle 15 con Spacebook, l’ormai immancabile rassegna sulle novità editoriali in materia di spazio curata da Massimo Morasso. Ospiti di quest’anno Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera; don Luca Peyron, consigliere scientifico dello Humane Technology Lab dell’Università Cattolica di Milano; Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, in qualità di direttore della rivista di divulgazione “Cosmo 2050”; e Roberto Timossi, filosofo e presidente del consiglio scientifico della Sisri – Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, che presenterà il best-seller internazionale di Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies “Dio: la scienza, le prove”.

A seguire Mario Musmeci, ingegnere dell’Agenzia Spaziale Italiana, effettuerà una simulazione degli allunaggi – storici e futuri – pilotando dei modelli radio-comandati di diversi moduli lunari.

Festival dello Spazio di Busalla, il programma di giovedì 27 giugno

VILLA BORZINO

Anteprima del Festival

Ore 15:00

Spacebook

Rassegna editoriale a tema Spazio. Incontri con gli autori

Modera: Massimo Morasso

Con

• Giovanni Caprara, Editorialista scientifico del “Corriere della Sera”

• Don Luca Peyron, Consigliere scientifico dello Humane Technology Lab dell’Università Cattolica

• Walter Riva, Direttore Responsabile di “Cosmo2050”

• Roberto Timossi, Filosofo, Presidente del Consiglio scientifico del SISRI

Ore 16:00

Prove generali

Simulazione raccontata degli allunaggi storici e futuri.

Demo in volo del sistema di atterraggio lunare con modelli radio-comandati

Pilota: Mario Musmeci (ASI)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.festivaldellospazio.com, Facebook e LinkedIn.