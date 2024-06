Ex ospedali, terreni e ville con giardino: Arte Genova avvia la vendita con trattativa diretta

Genova. È scattata la vendita con trattativa diretta per 9 degli 11 immobili che Arte Genova aveva messo all’asta a marzo, unità che un tempo erano proprietà delle Asl o della Regione Liguria, alcune derivanti ancora dall’operazione voluta dalla giunta Burlando per risanare le casse della sanità ligure. Nella prima fase sono stati aggiudicati un fabbricato alla Spezia e una stazione di rifornimento in via Pegli, ma tra i beni in cessione ci sono ancora complessi di pregio come ville con parchi e giardini, ex Rsa ed ex ospedali.

“Si tratta di una procedura a evidenza pubblica più celere e con meno formalità – spiega Paolo Gallo, amministratore unico di Arte Genova -. L’obiettivo è favorire manifestazioni di interesse che possano portare all’aggiudicazione dei singoli immobili in tempi più ristretti. Le offerte non potranno essere comunque inferiori alla base d’asta e ne verrà valutata la congruità dal punto di vista amministrativo. Se la verifica viene superata se ne dà menzione sul sito. Se nei 15 giorni successivi non arrivano altre proposte l’immobile viene aggiudicato, altrimenti tutti gli offerenti vengono convocati in seduta pubblica per un rilancio”. E se rimarranno unità invendute? “Trascorso un certo periodo faremo altre valutazioni: potremmo anche ricevere fondi per ristrutturarle oppure concederle in locazione”.

Gli importi minimi vanno dai 1,99 milioni di euro per l’ex centro Alzheimer di Varazze ai 15mila euro di un terreno in località Levaggiorosso a Levanto. L’ex ospedale di Villa Ansaldo a Recco, in vendita dai 298mila euro in su, è vincolato all’uso residenziale ed è soggetto a diritto di prelazione in quanto di interesse storico-archeologico. Tra gli immobili in vendita ci sono anche l’ex ospedale Maria Teresa di Arenzano a partire da 1,35 milioni di euro e due ville a Masone (via Podestà, base 353mila) e Cornigliano (viale Casanova, si parte da 310mila).

Qui si può scaricare la proposta irrevocabile di acquisto da far pervenire ad Arte. Per ulteriori chiarimenti e visite si può contattare l’ufficio vendite e locazioni abitative e commerciali ai numeri 0105390303 e 0105390322.

Le informazioni per ogni singolo immobile

