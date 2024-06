Ex Ilva, l’rsu: “Con la nuova gestione commissariale bene le relazioni industriali ma ora va rilanciata la produzione”

Genova. “Con la nuova gestione commissariale le relazioni industriali sono buone e sono gestite con correttezza. Niente a che vedere con quello che abbiamo visto nei due-tre anni precedenti. Pero i problemi rimangono tutti” dice Armando Palombo a margine della presentazione del nuovo francobollo dedicato a Guido Rossa, alla presenza del ministro del Made in Italy Adolfo Urso.

“Siamo consapevoli che c’è un progetto di lungo respiro – aggiunge – e su questo aspettiamo il piano industriale però è ovvio che il cuore della produzione è Taranto che può fare 6 milioni di tonnellate e di conseguenza il nord, vale a dire Genova e Novi ligure, possono lavorarne 3 milioni. Se però Taranto fa un milione di tonnellate, la conseguenza è evidente. Adesso non lanciamo nessun allarme, ma è chiaro che al momento i problemi rimangono tutti. Ovviamente come da tradizione della Fiom non facciamo sconti a nessuno ma aspettiamo e verifichiamo se le dichiarazioni diventeranno fatti”.

Per Nicola Appice (Rsu Fim Cisl): “Quello che dobbiamo avere come obiettivo principale sono gli investimenti per la manutenzione degli stabilimenti. Ora è importante che arrivino i pezzi di ricambio e fatti gli investimenti sugli impianti affinché questo stabilimento ricominci a produrre”. Anche rispetto ai potenziali acquirenti, l’rsu resta con i piedi per terra: “E’ bene che vengano a visitarli, ma sappiamo che la situazione attuale, tra commissari e impianti sotto sequestro, non è semplice”.

Al momento per la Fiom il nodo è proprio quello di far ripartire la produzione: “Portiamo la produzione a livello accettabile – ribadisce Palombo – se ha settembre come hanno annunciato, ripartirà il secondo altoforno e la produzione salirà a 4-4,5 milioni di tonnellate, allora entreranno più soldi da spendere e si potrà pensare alla manutenzione e anche agli stipendi che sono stati falcidiati in quanto a premi in questi anni. Ma ci vuole il secondo altoforno perché con uno solo non andiamo da nessuna parte”