Ex Ilva, il ministro Urso: “Dalla prossima settimana investitori in visita, si parte da Genova”

Genova. Inizieranno proprio da Genova e dagli stabilimenti del Nord le visite dei potenziali interessati ad acquisire gli impianti dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, oggi in visita a Cornigliano per la presentazione del francobollo delle Poste dedicato a Guido Rossa, portando anche una buona notizia: il prossimo via libera dell’Europa al prestito ponte di 320 milioni per garantire continuità occupazionale e produttiva.

“Proprio la prossima settimana ci saranno le prime visite ricognitive degli investitori che hanno manifestato concreto interesse per gli stabilimenti dell’ex Ilva – spiega il ministro -. Credo si inizi proprio dagli stabilimenti del Nord, da Novi Ligure, Genova e poi Taranto e gli altri. Anche queste visite sono un buon segnale che si associa al giudizio positivo della Commissione europea sulla strada che abbiamo intrapreso col concorso e il sostegno di tutte le forze sindacali, sociali e produttive, degli enti locali e credo anche delle forze politiche”.

Tra i cinque soggetti che hanno manifestato interesse per acquisire gli impianti ex Ilva il più importante è Metinvest, gruppo ucraino già presente a Genova con gli uffici della Trametal e che produce acciaio ad Azovstal e Mariupol: insieme a Danieli ha annunciato la costruzione di un forno elettrico a Piombino, dove operava Jindal. Un altro soggetto è Vulcan Steel del colosso Indiano Jindal. C’è Steel Mont, una società internazionale di trading presente nel settore dell’acciaio producendone già 4 milioni di tonnellate all’anno. E poi i gruppi italiani Marcegaglia e Arvedi, quest’ultimo ben conosciuto in Liguria grazie alla Arinox di Sestri Levante.

Intanto Urso l’altro ieri a Catania ha incassato il via libera della commissaria europea Vestager: “Ci siamo confrontati sul piano di rilancio di Acciaierie d’Italia e sul prestito ponte che abbiamo chiesto alla Commissione di autorizzare e la commissaria ha detto di condividere assolutamente tutto quello che abbiamo fatto in questa fase per il rilancio della siderurgia italiana e degli stabilimenti dell’ex Ilva e che a breve sarà concessa l’autorizzazione europea per le risorse del prestito ponte a salvaguardia degli impianti e al ripristino della loro attività produttiva. Da parte della Commissione europea c’è il pieno consenso“.

Insomma, giugno sarà probabilmente il mese della svolta: “Noi pensiamo che, dopo queste prime visite di alcune grandi aziende multinazionali, si possa iniziare la fase delle procedure già nel mese di luglio, comunque prima dell’eventuale pausa estiva”.

Sullo sfondo c’è sempre la questione delle aree di Cornigliano, 1,1 milioni di metri quadrati che fanno gola a molti imprenditori e che restano vincolati all’accordo di programma. Ai nuovi proprietari dell’ex Ilva servirà tutto questo spazio? “Credo ci sia la concreta possibilità che tutte le aree siano utilizzate per le attività produttive – risponde il ministro – e quindi non solo per il rilancio del sito siderurgico ma anche per tutte le altre attività collaterali che possono incrementare l’occupazione e la produzione in quest’area così strategica per l’industria italiana”.

I sindacati però restano preoccupati per il presente: sul tavolo i problemi di sicurezza degli impianti, ma anche la produzione ridotta al minimo rispetto alle potenzialità. “La prima parte della gestione dell’amministrazione straordinaria – assicura il commissario Giancarlo Quaranta – è stata dedicata ad analizzare tutte le criticità presenti in ciascuno stabilimento sviluppando un piano di intervento che non guarda all’importanza: tutti vengono gestiti con pari dignità. A Genova abbiamo trovato una situazione in linea con le criticità di tutti gli stabilimenti. Il non intervento portato avanti dall’amministrazione precedente lo troviamo perfettamente coerente in tutti gli stabilimenti”.

Questa è la priorità, dopodiché si penserà ad aumentare la produzione. “Le fabbriche del Nord – ricorda Quaranta – sono state negli anni sviluppate in termini di capacità produttiva in base a quella che era la produzione di Taranto. Nel periodo 2005-2008 Taranto ha prodotto più di 9 milioni, quasi 10 milioni di tonnellate, quindi 3 milioni di tonnellate di capacità produttiva del Nord erano compatibili con i 7-8 milioni di tonnellate di capacità installata a Taranto. Oggi ci troviamo in una condizione che non è figlia della situazione attuale ma deriva dalla situazione trovata al momento del subentro dell’amministrazione straordinaria sia in termini di stato e affidabilità degli impianti sia in termini di materie prime disponibili. Noi abbiamo scelto di portare avanti comunque la produzione, anche se minima, ma in modo costante, per poterci dedicare al recupero dell’affidabilità ambientale, della sicurezza e della produttività degli impianti per poi aumentare gradatamente la produzione”.