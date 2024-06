Genova. Ci sono tre grandi player internazionali “realmente” interessati all’acquisto dell’ Ilva. Sono la neozelandese Vulcan Steel, Steel Mont con base a Mumbai e l’ucraino-olandese Metinvest, che dopo le viste della scorsa settimana agli impianti italiani hanno confermato il loro interesse. A riferirlo è stato oggi il ministro delle Imprese Adolfo Urso durante il question time alla Camera.

“Confermo che gli stabilimenti dell’Ilva sono stati visitati da tre player internazionali particolarmente importanti sul piano industriale che si sono mostrati interessati al futuro acquisto secondo le procedure pubbliche – ha spiegato Urso -. Questo è stato possibile grazie al fatto che l’avvio della gestione commissariale a febbraio ha garantito il rilancio della macchina produttiva, con piani significativi di manutenzione degli stabilimenti e di salvaguardia degli stessi e dei lavoratori”.

Per la riconversione degli stabilimenti Ilva a produzioni carbon neutral nel 2028 “è previsto un finanziamento di 1 miliardo di euro a carico del Fondo di coesione e sviluppo, per la realizzazione di un impianto di pre-ridotto. Sono disponibili, per chiunque si aggiudicherà gli asset produttivi, finanziamenti per circa 700 milioni di euro attraverso l’utilizzo di contratti di sviluppo. Ulteriori risorse potranno giungere dal Fondo di coesione e sviluppo, nei limiti che l’ordinamento dell’Unione europea ci impone”, ha aggiunto il ministro.

Le procedure per collocare gli stabilimenti “mi auguro che siano in condizione di iniziare prima della pausa agostana, così che si possano esplicare nell’arco dei successivi mesi, sulla base delle visite che sono state fatte in queste settimane da tre importanti player internazionali, e da altri attori che potranno manifestare il loro interesse – ha proseguito Urso -. Sono in corso le procedure per l’erogazione del prestito ponte da 320 milioni da parte del ministero dell’Economia. Le interlocuzioni con la Commissione procedono senza intoppi, e sono sicuro che le risorse arriveranno in tempo per garantire il prosieguo del programma di rilancio produttivo. Nel frattempo, i commissari possono contare sui 300 milioni del patrimonio destinato, il cui utilizzo per la continuità produttiva è stato autorizzato dal parlamento”.

Per l’Ilva di Taranto, “il programma di ripresa produttiva prevede interventi manutentivi sull’altoforno 4, l’unico che abbiamo trovato in funzione, affinché in autunno sia pienamente produttivo. In autunno dovrebbe essere pienamente produttivo anche un secondo altoforno che abbiamo trovato chiuso, e dovremmo arrivare a una potenzialità produttiva di 4 milioni di tonnellate all’anno. Il terzo altoforno ha bisogno di una manutenzione più significativa, quindi di più tempo e più risorse, e potrebbe partire per la seconda parte del 2025. A quel punto, si potrebbe arrivare ai livelli produttivi di soglia di 6 milioni di tonnellate“.

“Era stato annunciato e oggi confermato che in autunno sarebbe ripartito il secondo altoforno a Taranto, ma il clima resta poco chiaro su altri fronti altrettanto importanti – commenta il deputato ligure del Pd Luca Pastorino -. Servivano rassicurazioni e notizie sul prestito ponte della banca d’affari americana di cui abbiamo letto sui giornali, che però non sono arrivate da parte del ministro, così come resta anche l’incognita-Europa sul finanziamento ponte dello Stato. Solo alcuni giorni fa con il collega Orlando abbiamo incontrato i lavoratori e i sindacati di Genova Cornigliano – ricorda Pastorino – che ci hanno espresso le loro preoccupazioni sui livelli produttivi e sul futuro. Per questo abbiamo chiesto al ministro un occhio su tutta la situazione italiana di Acciaierie, anche sul futuro di Sanac e della sua sede di Vado Ligure. Non vogliamo ci sia uno spezzatino delle realtà produttive, traguardiamo la ripresa complessiva di Acciaierie d’Italia”.