Ex Ilva, avviata istanza per nuova cassa integrazione: a Cornigliano interessa 400 lavoratori

Genova. Non è un fulmine a ciel sereno nel merito ma lo è, in parte, nella sostanza. Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha ufficializzato l’avvio dell’istanza di esame congiunto per l’avvio della nuova Cigs, cassa integrazione guadagni straordinaria.

La richiesta, trasmessa al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché ai sindacati e alle rsu, interesserà un numero medio di dipendenti fino a un massimo di 5200 e riguarderà tutti i siti della società.

Nello stabilimento di Genova Cornigliano il numero di lavoratori interessati si aggira intorno alle 400 unità, 150 in più di quelli attualmente in cassa.

“L’utilizzo della Cigs, che farà perno su trasparenti criteri di forte rotazione del personale – si legge in una nota di Acciaierie d’Italia in As – sarà strettamente connesso ai livelli di produzione degli stabilimenti e consentirà di ultimare il piano di ripartenza con l’attivazione dopo l’estate del secondo altoforno”.

“La società – dice ancora la nota – consapevole di richiedere alle proprie persone un forte sacrificio, vuole continuare ad investire su un modello di relazioni industriali responsabile e in grado di accompagnare questa importante fase di cambiamento”.

Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom di Genova, commenta: “Ci aspettavamo l’avvio dell’istanza, ma i numeri sono elevati, importanti, a livello nazionale la cifra precedente era di 3000 dipendenti, oggi saremmo come massimale oltre le 5000 unità”.

Il prossimo passo sarà l’avvio del tavolo di discussione al ministero. “Ci aspettiamo di essere convocati la prossima settimana – continua Bonazzi – quello che cercheremo di ottenere sarà una diminuzione significativa dei numeri ma anche un miglioramento delle condizioni con cui i lavoratori andranno in cassa”.

“L’incidenza – proseguono i metalmeccanici – deve essere minore possibile sul reddito dei dipendenti, non possiamo accettare che nel momento in cui tutti, governo compreso, sono per la ripartenza dell’azienda, siano i lavoratori a doversi accollare i costi di questa ripartenza”.

Più duro Armando Palombo (Fiom), rsu ex Ilva: “La richiesta di 400 lavoratori in cassaintegrazione rispetto ai 260 dello scorso anno a Genova è irricevibile – dice – poiché per l’estate sono state contingentate al minimo le ferie sul ciclo della latta per far fronte alla richiesta di ordini”.

“Ci sembra che il piano preannunciato per Genova non vada nella direzione del potenziamento, chiediamo chiarezza o ci a prepariamo a contestarlo alla nostra maniera – conclude – la produzione deve ripartire e le ore lavorate devono aumentare non diminuire”.

Duro anche il sindacato Usb: “uale piano di rilancio si pensa di realizzare con queste prospettive e con questi numeri? – si chiedono dall’esecutivo confederale Usb Acciaierie d’Italia – quale tipo di attività si può portare avanti riducendo ai minimi termini la forza lavoro in attività all’interno degli stabilimenti? Rileviamo un’incoerenza gigantesca tra quanto annunciato a Roma meno di un mese fa con la presentazione del piano di ripartenza e i numeri presenti nella procedura di Cigs”.

Secondo l’Usb “sarà complicatissimo raggiungere un accordo al prossimo tavolo di confronto, il Governo sia pienamente consapevole dell’insostenibile sacrificio al quale sta chiamando ancora una volta i dipendenti dell’acciaieria, e ponga rimedio a questa decisione ferale che ci vede fermamente contrari”.

Ieri si è intanto conclusa la verifica dello stato passivo di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria con la dichiarazione di esecutività di uno stato passivo di quasi 1,6 miliardi di euro.

Si segnala l’ammissione di oltre 350 milioni di crediti in prededuzione: tra loro molte imprese dell’indotto, che vedono così aprirsi una prospettiva per soddisfare le proprie ragioni.

E ancora ieri, come già avvenuto a Genova nelle settimane passate, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, ha confermato l’interesse di alcuni gruppi internazionali importanti per l’acquisto degli impianti dell’Ex Ilva.