In Liguria aumentano gli evasori totali: la guardia di finanza ne ha denunciati 316 nell’ultimo anno e mezzo

Genova. Aumenta in Liguria il numero degli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza e sono in aumento anche i casi di persone che percepiscono indebitamente contributi previdenziali e assistenziali. E’ il quadro emerso nel corso delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione. Tra il primo gennaio 2023 e il 31 maggio 2024 sono stati 316 gli evasori totali scoperti dalla Finanza e 741 i lavoratori in nero o irregolari.

Sono stati sequestrati oltre 20 milioni di beni frutto di frodi. Scoperti 29 casi di evasione fiscale internazionale, riconducibili a organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e a capitali all’estero. Denunciate 358 persone e 9 arrestate per reati tributari. Sequestrate 11 tonnellate di sigarette di contrabbando per cui sono state denunciate 174 persone.

In materia di tutela della spesa pubblica, anche per garantire il corretto uso dei fondi del Pnrr, sono stati segnalati alla Corte dei conti 129 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 92 milioni. Arrestate 6 persone per corruzione e denunciate 60, con sequestri per oltre 4,6 milioni. In tema di riciclaggio e autoriciclaggio sono state 100 le denunce e 5 gli arresti. Le fiamme gialle hanno approfondito 1516 flussi finanziari sospetti di cui 14 possibili finanziamenti di organizzazioni terroristiche. In tema fallimentare sono stati sequestrati beni per oltre 12 milioni su un totale di 54 milioni di patrimoni distratti. Denunciate 17 persone per usura ed estorsione.

Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, dal 2022 sono sei i magnati a cui sono stati sequestrati beni, per un valore di 145 milioni. Tra gli immobili “congelati” anche Villa Altachiara di Portofino, già di proprietà della contessa Vacca Agusta.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 9 indagini che hanno permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 27 soggetti, di cui 9 colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 201 soggetti, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di oltre 5 milioni di euro.

Sono stati eseguiti, poi, 2.092 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (2.082) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.