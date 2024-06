Europee, Traversi (M5s): “Delusione ma in Liguria abbiamo retto. Subito al lavoro per battere Toti”

Genova. “Prendiamo atto di questo risultato deludente e auspico una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo esito che non è, di certo, quello che ci aspettavamo”. Non usa mezzi termini Roberto Traversi, deputato ligure e referente regionale del Movimento 5 Stelle, all’indomani delle elezioni europee che vedono i pentastellati scendere al 10,19% in Liguria, pur con un risultato migliore rispetto al Nord Ovest (6,73%) e al totale nazionale (9,99%).

“Le elezioni europee non hanno mai rappresentato, comunque, una competizione a noi favorevole: ravviso una grande astensione, palpabile soprattutto al Sud, e, contrariamente agli altri partiti, noi partiamo senza nomi trainanti dai territori – riflette Traversi -. De Caro e Bonaccini sono l’esempio lampante per il Pd. La Liguria tutto sommato ha retto bene e tutto ciò candidando tre attivisti: c’è un grande lavoro dietro a tutto questo e devo ringraziare non solo chi si è candidato, ma tutti quelli che si sono adoperati durante questa campagna elettorale.

In Liguria però è impossibile non pensare al futuro della giunta Toti, di cui le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni. I numeri oggi dicono che due ipotetiche coalizioni, centrodestra e campo largo senza centristi, sarebbero alla pari. L’alleanza M5s-Pd è ancora oggetto di valutazione? “Il dialogo con le forze progressiste non dipende da un appuntamento elettorale: sarà sempre più intenso man mano che dovremo assumerci la responsabilità di un’alternativa – risponde Traversi -. Anche in Liguria le forze di governo escono rafforzate da questo voto, quindi il lavoro da fare non è scontato neppure dopo il Toti gate“.

Il segretario del Pd Davide Natale ha confermato che le porte sono aperte nello “spirito unitario” richiamato da Elly Schlein. In ogni caso il Movimento 5 Stelle non vuole perdere tempo: “Dobbiamo lavorare da subito. Se Toti resterà al suo posto creerà un danno incalcolabile non solo per la nostra regione, ma soprattutto per chi lo tiene politicamente in vita. Abbiamo il dovere di esprimere una proposta e lo faremo sicuramente”.