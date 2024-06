Europee, Rixi difende la Lega: “Il caso Toti ha pesato, penalizzati dalla poca campagna elettorale”

Genova, “Sulla Liguria abbiamo avuto una flessione, anche se rimaniamo avanti di mezzo punto in Forza Italia. Il risultato di Genova in particolare è stato condizionato dalle dinamiche nazionali. È evidente che l’inchiesta abbia influenzato il risultato: sono stati fatti meno incontri politici, meno dibattiti, quasi non c’erano banchetti“. Così Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega, legge i risultati delle elezioni europee che testimoniano il calo di consensi del partito di Salvini rispetto alle europee (da 9,28% a 8,88%). “Ma a livello nazionale i partiti del centrodestra crescono tutti, anche se la Lega è cresciuta meno degli altri”, osserva il viceministro.

Del resto per la Liguria il risultato è deludente in generale: da tre europarlamentari si passa a uno. “È sicuramente il segnale che la regione è più debole a livello nazionale. Tutto quello che è successo in Liguria negli ultimi mesi non ha certo aiutato. Sicuramente il fatto che né Balleari né Bruzzone, nonostante l’ottima performance, non siano entrati ha a che fare con questa dinamica”.

Quindi si prende atto che l’inchiesta per corruzione su Giovanni Toti ha tagliato le gambe al centrodestra? “No – risponde Rixi -. Dico che non era facilissimo fare campagna elettorale, soprattutto nelle 2-3 settimane iniziali. Nessuno aveva voglia di organizzare eventi e cene, al netto di tutto la gente non si affollava. Detto questo credo ci sia tanto da lavorare, ma si parte da un buon punto”.

Inevitabile che da domani si inizi a pensare anche alla Liguria, col fantasma delle elezioni anticipate che aleggia per tutti sopra piazza De Ferrari. “Non sappiamo cosa deciderà di fare Toti, non credo sia una scelta solamente politica, dovrà sentire il suo avvocato”. Che oggi, tra l’altro, ha annunciato di aver chiesto la revoca degli arresti domiciliari con conseguente ritorno in carica nelle funzioni da presidente. “Il tema che pongo io è che sicuramente il centrodestra deve prepararsi”. E quindi trovare un nuovo candidato presidente. “Discussioni e confronti ci saranno da qui in avanti, ma senza l’ansia di andare a votare domani mattina. Comunque non è una scelta che farò io e al momento l’attività della giunta è garantita”.

A decidere, quando Toti potrà parlare liberamente, saranno i tre leader nazionali. Rixi però avverte: “Noi siamo Liguria-centrici, però le forze di governo hanno altro a cui pensare che le elezioni in Liguria: ci sono governi che si stanno dimettendo in Europa, la crisi in Ucraina da gestire, una crisi complessa nel Mediterraneo, la stessa commissione europea da formare. Dopodiché noi siamo pronti a qualsiasi evenienza in Liguria“.

Anche se i risultati delle europee non consacrano una vittoria netta del centrodestra? “Non mi sembra che il centrosinistra sia avanti – conclude Rixi – se poi mettiamo i 5 Stelle insieme a Pd, Calenda e Renzi è un altro discorso. Bisognerà vedere chi sarà il candidato presidente del centrodestra”. Chi e quando? “Non lo so io…”