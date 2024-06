Europee, la verità dei numeri “puri”: in Liguria 100mila astensionisti in più, solo un partito è cresciuto

Genova. Il primo dato da sottolineare sono i 106.691 elettori liguri che non si sono presentati alle urne rispetto alle ultime elezioni politiche del 2022. In Liguria l’affluenza alle europee è rimasta di qualche decimale sopra la soglia “psicologica” del 50% ma ha subito comunque un calo drastico in rapporto al 64,19% di due anni fa.

Per quanto il dato sia viziato dalla presenza degli italiani all’estero, che alle europee non hanno una circoscrizione a parte ma votano secondo il Comune di iscrizione Aire, la premessa è necessaria per tirare le somme del voto in una regione politicamente sconvolta dall’inchiesta su Giovanni Toti: ad oggi le due ipotetiche coalizioni (escludendo i centristi) sembrano in pratica equivalersi, con una crescita in termini relativi dei partiti trainanti (Pd e Fratelli d’Italia) e qualche sorpresa nascosta tra le righe dei numeri.

Difficile capire quanto le vicende giudiziarie abbiano incoraggiato l’astensionismo, che però è decisamente una tendenza nazionale, probabilmente dovuta anche allo scarso appeal delle elezioni europee rispetto ad altre competizioni. A fronte di un sostanziale pareggio, il centrodestra in Liguria ha perso nel complesso 32.957 voti (il 10,67%), mentre i progressisti – compreso il M5s – ne hanno persi 43.791 (il 10,29%). Anche in questo caso il “peso specifico” del nuovo astensionismo sembra equamente distribuito.

È utile quindi ragionare coi numeri “puri”, fermo restando che il partito di chi non vota disputa un altro campionato potendo contare su un bacino record di 644.708 elettori. Il Partito Democratico cresce nettamente in percentuale, passando dal 22,67% al 26,29%, ma in termini assoluti vede il proprio bacino pressoché stabile, con un lieve calo in cifre: da 166.347 a 164.470. Fratelli d’Italia, che è salito dal 24,11% al 26,77%, in realtà ha preso meno voti (da 176.907 a 167.508). La Lega scende dal 9,28% all’8,88%, ma i numeri assoluti raccontano meglio la débacle: da 68.086 a 55.560. Forza Italia è passata dal 6,56% all’8,43%, cioè da 48.121 a 52.734 voti, però nel 2022 la lista autonoma di Noi Moderati (cui faceva riferimento il governatore Toti) portava in dote da sola 15.645 voti che in maggior parte sembrano essersi persi per strada.

Il Movimento 5 Stelle è crollato da 93.413 a 63.727 voti (in pratica uno su tre è sfumato), pur passando dal 12,73% al 10,19%. Quasi dimezzato il fronte centrista che scende dai 78.775 di Azione-Italia Viva e +Europa (10,73%) agli attuali 45.484 sommando Azione e Stati Uniti d’Europa (7,27%).

L’unica forza politica che ha registrato una crescita “reale” in Liguria, in percentuale ma anche in numeri assoluti, è l’Alleanza Verdi Sinistra che è partita da 31.850 voti due anni fa (4,34%) e ha raggiunto quota 48.069 (7,68%), in pratica il 50% in più. Forza che peraltro non è rappresentata direttamente in consiglio regionale, anche se è molto vicina a Linea Condivisa di Gianni Pastorino e alla lista civica di Ferruccio Sansa.