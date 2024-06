Europee, la Lista Sansa invita a votare Alleanza Verdi Sinistra: “Serve un vero cambiamento”

Genova. “In previsione del voto per le elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, da parte nostra ci sarà un convinto sostegno alle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. Un progetto politico a cui abbiamo guardato con interesse fin da subito, mettendo a disposizione le nostre esperienze civiche a livello locale”.

Così i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi.

“Sosteniamo Avs alle Europee perché siamo sempre più convinti della bontà, e della necessità, di creare un’alternativa politica che metta al centro la giustizia sociale e la giustizia ambientale – spiegano Sansa, Candia e Centi -. Le battaglie rossoverdi europee per garantire un lavoro dignitoso a tutte e a tutti, per tutelare l’ambiente in cui viviamo e per promuovere una reale transizione energetica ed economica, sono le battaglie della Lista Sansa in Liguria”.

“Gli scandali a cui stiamo assistendo nella nostra regione non devono diventare una scusa per non andare a votare – concludono i tre consiglieri consiglieri regionali – ma semmai un motivo per andare ad esprimere il proprio voto in modo ancora più convinto. Un voto che dev’essere di vero cambiamento, e che per noi si scrive: Alleanza Verdi e Sinistra”.