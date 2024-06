Europee, in Liguria affluenza in calo: poco sopra il 50% (a Genova dato ancora più basso)

Genova. Si conferma in calo l’affluenza in Liguria per le elezioni europee. Il dato pressoché definitivo dopo la chiusura delle urne è 50,63%, inferiore rispetto al 58,5% dell’appuntamento analogo di cinque anni fa e rispetto al 64,19% delle politiche del settembre 2022. In provincia di Genova l’affluenza per le europee si ferma al 49,38%, abbastanza lontana dal 56,57% raggiunto alle europee del 2019.

In Liguria l’astensionismo è lievemente più marcato che nel resto del Nord Ovest, dove a recarsi ai seggi è stato il 49,52% degli aventi diritto al voto quando manca ormai poco allo spoglio completo (cinque anni fa era il 63,58%, alle ultime politiche il 63,91%).

Per quanto riguarda invece le amministrative, che in Liguria riguardano 125 comuni, la Liguria registra un’affluenza del 58,78% (era 64,06% all’ultima tornata), in particolare la provincia di Genova mostra il valore più basso (54,73%).

I sindaci già eletti

In provincia di Genova sette comuni hanno già eletto il loro sindaco, potendo contare su un solo candidato e avendo superato la soglia minima del 40% di affluenza prevista dalla legge: si tratta di Bargagli (Francesco Massoli), Borzonasca (Giuseppino Maschio), Campomorone (Giancarlo Campora), Fontanigorda (Bruno Franceschi), Lorsica (Alessandro Graziadelli), Mezzanego (Danilo Repetto), Montebruno (Caterina Barbieri).

I tempi

Subito dopo lo spoglio è iniziato lo scrutinio per le europee, i cui risultati definitivi dovrebbero arrivare entro la notte. La Liguria rientra nella circoscrizione Nord Ovest, dove i seggi da ripartire sono 20. Per lo scarso speso specifico all’interno del collegio è più difficile per i liguri ottenere un seggio al Parlamento europeo. Lunedì alle 14 inizierà lo spoglio per le amministrative. Sono tre i comuni sopra i 15mila abitanti in cui si andrà al ballottaggio se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti: Rapallo, Sanremo e Albenga.

Gli exit poll

Secondo gli exit poll realizzati dai vari istituti di statistica per i media nazionali Fratelli d’Italia è senza dubbio il primo partito col 26-28% dei voti, in crescita rispetto alle ultime politiche, così come risulta in crescita il Pd al 23-24%. Il Movimento 5 Stelle cala tra il 10 e il 12%. Forza Italia diventa secondo partito nel centrodestra con un risultato intorno al 10%, la Lega si ferma all’8-9%. Risultato sopra le attese per Alleanza Verdi Sinistra che supera la soglia di sbarramento e viaggia intorno al 6-7%, Renzi e Calenda in bilico intorno al 3-4% ciascuno.