Europee, il voto nei quartieri di Genova: il Pd riconquista il Ponente e le valli

Genova. Pd primo partito con il 31,09%, Fratelli d’Italia distanziato al 21,56%, M5S si ferma al 12%, Alleanza Verdi 9,56% e Forza Italia 6,54, giù la Lega a 6,33%. Azione e Stati Uniti d’Europa sopra lo “sbarramento” del 4%. Il risultato a Genova delle Europee cambia la geografia del voto cittadino.

Andando a vedere il dettaglio nel capoluogo ligure, il Pd è primo partito in gran parte della città. Rispetto alle politiche del 2022 conquista quasi tutto il Ponente (con qualche rara eccezione, tipo la bassa val Varenna dove Fdi conquista il 24,89% dei voti), Pegli compresa. Occorrerà capire se in questo voto è stato convogliato un certo malcontento nei confronti delle amministrazioni di centro destra per la questione ampliamento del porto di Pra’ e cassoni della diga foranea, che hanno unito cittadini di ogni colore nelle manifestazioni fatte nei mesi scorsi. Anche tutto il Medio Ponente è in rosso.

Pd primo partito anche in val Polcevera, la val Bisagno e parte del Levante.

Anche il centro storico va al Pd.

Il centrodestra resta saldo nei quartieri di Oregina (Fdi al 29%), Castelletto (idem), Albaro, Foce, in sostanza tutto il Medio Levante (anche qui Fdi attorno al 30%). Il Levante ha una prevalenza del centrosinistra con qualche roccaforte del centrodestra (Priaruggia, via Casotti, Murcarolo, parte di Nervi) con Fratelli d’Italia che si aggira attorno al 30%.

L’unica sezione dove la Lega è primo partito è quella di Fiorino con il 24%.

I Cinque Stelle resistono nel quartiere Ca’ Nuova di Pra’ (oltre il 20% in due sezioni), nella zona di via Brocchi in val Polcevera (25,67%), al Biscione (22,22%) dove sono primo partito.

Due anni fa, alle politiche, per fare il confronto con le elezioni più recenti e meno legate all’impatto delle liste civiche, buona parte del Ponente era andato al centrodestra, soprattutto le sezioni dei quartieri interni di Voltri, Pra’, ma anche parte di Sestri e della val Polcevera. Soprattutto nella bassa val Polcevera sono parecchie le sezioni tornate “in rosso” (Campasso, via Porro eccetera), ma anche nell’alta: Geminiano, Cremeno e tutta la zona di confine con Campomorone e Mignanego.

Anche la Media Val Bisagno era in gran parte del centrodestra, mentre in questa tornata elettorale il Pd ha superato il 25-30% come in via Pino Soprano, Fontanegli, Creto, che alle politiche avevano invece scelto il centrodestra.

Difficile, invece fare un confronto con le amministrative, sempre nel 2022, in cui addirittura le zone blu erano ancora più marcate, con Bucci che era stato premiato praticamente in tutta Genova tranne a Voltri, parte di Sestri e parte del Municipio Centro Est. Qui, però c’è tutto un discorso collegato alle liste civiche e ai voti che sono più influenzati anche dal tipo di candidato. Un’altra partita.