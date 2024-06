Europee, i primi exit poll: Fratelli d’Italia primo partito, Pd sopra il 20%, testa a testa Forza Italia-Lega

Roma. Fratelli d’Italia primo partito, secondo il Pd, terzo il Movimento 5 Stelle, testa a testa tra Lega e Forza Italia, Alleanza Verdi-Sinistra sopra la soglia di sbarramento. È quanto emerge dai primi exit poll per le elezioni europee in Italia alla chiusura delle urne alle 23.00 mentre è iniziato lo spoglio che dovrebbe concludersi nella notte.

Secondo i dati del consorzio Opinio per la Rai, Fdi è al 26-30%, seguito dal Pd con il 21-25%. Il M5s ha una un forchetta tra il 10 e il 14%. Nel centrodestra, Forza Italia con l’8,5-10,5% si posiziona di misura davanti alla Lega (8-10%). Per gli altri schieramenti, Avs si posiziona tra il 5 e il 7%, Sue tra il 3,5 e il 5,5, Calenda tra il 2,5 e il 4,5%. Pace, Terra e Dignità 1-3%, Libertà 0,0-2,0. Alternativa Popolare 0,0 – 1,0, Altre 0,0 – 2,0.

Nei dati Instant/Previsione per SkyTg24 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%, Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Fi al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%.

Swg per La7 vede Fdi in una forchetta 27-31%, Pd al 21,5-25,5%, M5s 10-14%, Forza Italia con la stessa forchetta della Lega 7,5-9,5%. Avs tra il 4 e il 6%.

È scattato l’applauso nella sala dove sono chiusi i dirigenti di Fdi alla comparsa dei primi exit-poll delle elezioni europee: nella sala sono accesi due televisori per consentire ai big di Fratelli d’Italia di monitorare i dati sull’andamento del voto. “Evviva” si è sentito urlare non appena in tv sono apparsi i numeri.