Europee, Bucci: “A Genova nessuna rivoluzione, fossi il Pd non canterei vittoria”

Genova. Il check dopo le europee? “Non abbiamo ancora fatto nessun check. Ovviamente servirà, lo faremo con calma, ma pensare che sia successa una rivoluzione copernicana è un errore enorme“. Il sindaco Marco Bucci, ancora convalescente dopo l’intervento subito al Galliera, torna in consiglio comunale e commenta l’esito delle elezioni del weekend. Lui stesso, arrivando al seggio appena uscito dall’ospedale, leggeva nel voto “il segno di quella che è l’opinione dei cittadini”, anche sul suo operato.

Il Pd a Genova è il primo partito col 31,09% dei voti, in crescita rispetto alle politiche del 2022. Ma per il sindaco “non si sommano le mele con le pere. Sembra che la matematica sia un’opinione. Il Pd a Genova aveva 77mila voti nel 2019, adesso ne ha 68mila. Non canterei vittoria”. In termini assoluti però quasi tutti hanno perso preferenze. “Vale per tutti, ma è questo quello che conta. Andate a leggere voi i numeri e ditemi se ho torto o ragione”.

Insomma, nessun problema secondo il sindaco. “Giudizio negativo sul mio operato? È totalmente incompatibile, non ha nessun senso. Nel 2019 eravamo a posto, vuol dire che faremo anche questi cinque anni tranquilli. Abbiamo 25 voti in consiglio comunale”. I rapporti con l’opposizione? “Li ho sempre avuti buoni, se l’opposizione aiuta a fare le cose di cui c’è bisogno”.

Certo, qualcosa potrebbe cambiare in caso di elezioni anticipate in Liguria: “Magari c’è qualche assessore che si candida alle regionali. So che qualcuno mi è venuto a parlare, più di uno… Io sarei contento, vuol dire che la giunta serve anche ad avere visibilità e risultati che fanno salire”.

Tutti d’accordo sul dato dell’astensionismo record. “Io sono andato a votare appena uscito dall’ospedale – sottolinea Bucci – però concordo, dobbiamo fare qualcosa. Non ho un programma adesso, ma ci dobbiamo pensare perché vorrei che la situazione migliorasse prima della fine del mandato”.