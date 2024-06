Europee 2024, Sinistra Italiana Liguria: “Ottimo bilancio, contribuito al successo nazionale”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Sinistra Italiana Liguria – Alleanza Verdi Sinistra.

“Il dopo voto di AVS è pieno di soddisfazioni per i risultati ottenuti in Italia ma anche in Liguria.

C’è la gioia di aver contribuito con decine di migliaia di preferenze alla recente liberazione di Ilaria Salis e al riconoscimento popolare dei valori e della correttezza di Mimmo Lucano, eurodeputato AVS e sindaco di Riace.

C’è anche fiducia per l’ottimo riscontro in termini di preferenze conseguito da Simona Cosso che è risultata la prima in Liguria dopo le candidature nazionali.

Questi successi rafforzano il profilo politico di AVS in vista delle Regionali che il gruppo dirigente ligure si augura siano convocate al più presto, tanto più dopo il diniego da parte del GIP genovese alla richiesta di revoca della misura cautelare a Toti. AVS preme affinché l’area progressista acceleri i tempi sulle regionali.

Osserva Simona Cosso, segretaria regionale di SI Genova: “Forti della spinta che il risultato delle europee ha dato all’alleanza progressista, occorre, senza indugi rilanciare una posizione comune, a partire dal nucleo progressista delle europee (PD, 5stelle e AVS,) sui contenuti del programma e sulla definizione del percorso politico da qui alle regionali.”

In questo percorso un punto politico importante da affrontare sono i rapporti con le liste civiche dell’area progressista.

Dichiara Gabriella Branca, assessore a Savona e Presidente dell’ Assemblea Nazionale di SI: “Senza nulla togliere all’importanza e al ruolo svolto dalle liste civiche, noi riteniamo che l’asse fondamentale dell’alleanza sia costituito dai soggetti politici che hanno una portata nazionale perché i tanti nodi irrisolti della Liguria hanno bisogno, per essere affrontati, di una risposta forte che traguardi i confini regionali: a partire dagli obiettivi economici e sociali a quelli ambientali, che non possono che essere in linea con i principi dell’Agenda 2030 declinando una strategia complessiva ed esaustiva di mandato. Risulta ormai innegabile l’esigenza di rappresentare con un’azione coordinata dei soggetti politici nazionali nell’ opinione pubblica la praticabilità e la consistenza dell’alternativa alla destra.”

Conclude Carla Nattero, segretaria regionale di Sinistra Italiana:”AVS non è un fenomeno effimero, non è un prodotto di marketing e neppure un semplice contenitore politico. È un progetto politico nuovo, federato, dai contenuti chiari e radicali su tutti i temi: dalla pace, al lavoro, alla scuola, al clima, ai diritti, alla sanità. È una proposta di Sinistra, che si è incarnata anche in figure rappresentative come Ilaria Salis e Mimmo Lucano e ha di fronte un futuro positivo come dimostra il fatto che in Liguria l’hanno votata il 16% dei giovani sotto i 30 anni. Nel percorso di crescita di AVS in Liguria noi faremo di tutto per rispettare e moltiplicare queste caratteristiche, per evidenziare il profilo politico di AVS. In quest’ottica, che è politica e programmatica, ci impegneremo a definire con regole chiare i rapporti con le liste civiche che si vogliono avvicinare a noi.”