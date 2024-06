Europee, i risultati in Liguria: Fratelli d’Italia primo partito al fotofinish, il Pd “stravince” a Genova

Genova. Alle elezioni europee Fratelli d’Italia si conferma primo partito in Liguria (26,7%), pur con uno scarto di soli 3mila voti sul Partito Democratico (26,29%). Il sorpasso è avvenuto nella notte, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 1.785 sezioni, anche se in tarda serata sembrava che i dem – in crescita di 4 punti percentuali dalle ultime politiche – potessero avere la meglio. La Lega (8,88%) non si fa superare da Forza Italia (8,43%), a differenza del risultato nazionale, ma anche qui è questione di circa 3mila voti e si conferma il calo di consensi per il Carroccio. Perde terreno il Movimento 5 Stelle (10,19%), mentre l’Alleanza Verdi Sinistra (7,68%) sorride anche nella nostra regione. I centristi non superano la soglia di sbarramento: Stati Uniti d’Europa 3,74%, Azione 3,53%.

Verdetti all’indomani di un appuntamento elettorale che per la Liguria, sconvolta dall’inchiesta sul governatore Giovanni Toti, aveva risvolti del tutto particolari. I freddi numeri, che non tengono conto di molteplici fattori, dicono che oggi due ipotetiche coalizioni di centrodestra e centrosinistra in Liguria sarebbero pressoché alla pari: sommando i voti si ottiene 44,16% per il campo largo Pd-Avs-M5s e 44,08% per il centrodestra. Impossibile ovviamente un confronto diretto con le regionali, dove il peso delle forze civiche risulta determinante, senza contare il calo dell’affluenza. Ma due dati sembrano emergere: il primo è che la bufera giudiziaria non sembra avere scalfito la forza dei partiti del centrodestra, il secondo è che c’è un sostanziale equilibrio tra i due poli.

A Genova la situazione è diversa. il Partito Democratico è nettamente la prima forza col 31,09%, segue Fratelli d’Italia al 21,56%, terzo posto per il Movimento 5 Stelle al 12%, Alleanza Verdi Sinistra al 9,56%, Forza Italia 6,54%. Spicca il crollo della Lega (6,33%) mentre Azione e Stati Uniti d’Europa si trovano sopra la soglia (4,43% e 4,11%). Il campo largo progressista oggi sarebbe maggioritario in città (52,65%), per quanto sia impossibile non ricordare che le liste civiche collegate a Bucci due anni fa valevano circa il 30% insieme. Eppure proprio il sindaco ieri aveva detto di ritenere questo voto anche un giudizio sul suo operato, pur con tutti i distinguo del caso.

Qui i risultati delle europee in Liguria comune per comune

I risultati della Liguria comunque sono peculiari rispetto alla circoscrizione Nord Ovest, dove Fratelli d’Italia supera il 30%, il Pd si ferma al 23% e la Lega ottiene quasi il 12%. Risultato migliore nel collegio rispetto alla regione anche per Forza Italia (9,38%), ma non per il Movimento 5 Stelle (6,73%) e per l’Alleanza Verdi Sinistra (7,12%).

A livello nazionale (quando scriviamo mancano ancora circa 2mila sezioni su 61.650) è netta la vittoria di Fratelli d’Italia che supera il risultato del 2022 e sfiora quota 30%. “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile” il voto ci ha detto “non speriamo che voi siate ma voi siete”, dice la premier Giorgia Meloni al comitato elettorale del partito. Ma si rallegra anche il Pd di Elly Schlein che sale al 24%: “È un risultato per noi straordinario – esulta la segretaria -. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fdi e Giorgia Meloni si restringe”. Festeggia Forza Italia ma non il Movimento 5 Stelle, entrambi intorno al 10% ma partendo da posizioni opposte, mentre la Lega si avvia a diventare la “terza gamba” del centrodestra, quando cinque anni fa era oltre il 34%.

Il dato definitivo dell’affluenza in Liguria dopo la chiusura delle urne è 50,61%, inferiore rispetto al 58,5% dell’appuntamento analogo di cinque anni fa e rispetto al 64,19% delle politiche del settembre 2022. In provincia di Genova l’affluenza per le europee si ferma al 49,35%, abbastanza lontana dal 56,57% raggiunto alle europee del 2019. In Liguria l’astensionismo è più marcato che nel resto del Nord Ovest, dove a recarsi ai seggi è stato il 55,08% degli aventi diritto al voto quando manca ormai poco allo spoglio completo (cinque anni fa era il 63,58%, alle ultime politiche il 63,91%).