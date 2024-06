Europee, la Liguria perde due parlamentari su tre: Benifei (Pd) è l’unico eletto

Genova. È Brando Benifei del Pd l’unico ligure pressoché sicuro di essere eletto al Parlamento europeo. È quanto emerge quando manca ancora qualche migliaio di sezioni alla fine dello scrutinio in tutte le sezioni italiane, comprese le 15.999 della circoscrizione Italia Nord-Occidentale di cui fa parte la nostra regione, penalizzata come sempre da uno scarso peso specifico in rapporto alla popolazione. L’esito però è ben peggiore di cinque anni fa, quando furono eletti anche Marco Campomenosi (Lega) e Tiziana Beghin (M5s). Dunque la nostra regione perde due parlamentari su tre.

I risultati della Liguria ormai sono consolidati, ma il meccanismo di assegnazione dei seggi è anzitutto nazionale e quindi tutto può cambiare fino all’ultima scheda registrata.

Il capodelegazione dem uscente in Europarlamento conquista il terzo mandato consecutivo incassando circa 29.831 voti in Liguria e 64.373 nella circoscrizione posizionandosi quinto tra i suoi. Da quanto trapela è abbastanza per confermare il seggio, si attende solo l’ufficialità.

Per la verità sulla carta ci sarebbe anche Roberto Vannacci, nato alla Spezia ma cresciuto a Ravenna. Il generale candidato da Salvini – forte chiaramente di una spinta nazionale più che di un consenso sul territorio – risulta campione di preferenze nelle liste della Lega in tutte le circoscrizioni (eccetto le isole) compreso il Nord Ovest e arriva a 18.977 in Liguria. Ma è bene ricordare che la legge elettorale prevede l’assegnazione automatica della preferenza al capolista in caso di voto espresso alla sola lista. In altre parole nel bottino di Vannacci (e degli altri capilista) sono compresi gli elettori che hanno scelto la Lega senza indicare alcun nome.

Qui i risultati delle europee in Liguria comune per comune

Tutti gli altri restano fuori. A partire da Stefano Balleari che, nonostante il primato di Fratelli d’Italia a livello nazionale e regionale, si classifica nono nella sua circoscrizione (ottavo contando la rinuncia di Meloni) con 14.767 preferenze prese quasi tutte in Liguria, risultando primo degli esclusi. E lo comunica lui stesso a scrutinio ancora in corso: “Purtroppo non sono bastati i quasi 15mila voti per essere eletto, e lo dico nella serenità più totale di colui che ha fatto il massimo in questa tornata elettorale”.

Rimane in Italia anche il deputato leghista Francesco Bruzzone, quinto in lista con un bottino di 24.338 voti di cui 8.848 arrivati dalla sua regione. L’assessora genovese Lorenza Rosso, candidata con la Lega, si ferma a 1.286. L’ex sottosegretario Andrea Costa, candidato per Forza Italia-Noi Moderati, ha preso 9.101 voti nel Nord Ovest (arrivando sesto) e 2.982 in Liguria. Luigi Grillo si ferma invece a quota 1.441.

Nel Pd buon risultato per la consigliera comunale genovese Donatella Alfonso che racimola ben 10.447 voti nel Nord Ovest (quasi 9.297 dalla Liguria) mentre la sanremese Lucia Artusi è penultima tra i suoi compagni con 3.201 voti. Per l’Alleanza Verdi Sinistra l’attivista lavagnese Daniele Cicala porta a casa 3.851 voti (912 dalla Liguria), la segretaria genovese di Sinistra Italiana Simona Cosso arriva a 3.271 (2.250 dalla Liguria). Fabio Romano del M5s conquista 4.905 preferenze (più di 2.700 in Liguria) che però non bastano per entrare in Parlamento, meno lusinghieri i risultati degli altri candidati pentastellati: Isabella Parini 1.739 , Jean-François Boudard 682.

Non è ligure, ma è stato per due anni commissario dell’agenzia regionale InLiguria, il capodelegazione uscente di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, riconfermato subito dopo Giorgia Meloni con 50.726 voti, di cui però solo 4.542 sono arrivati dalla Liguria.

Con Azione sotto la soglia di sbarramento non ce la fa la genovese Cristina Lodi, che però mette in cascina 5.529 voti (3.737 nella sola Liguria) e traina il partito di Calenda oltre il 4% nel capoluogo. Stessa sorte per Raffaella Paita di Stati Uniti d’Europa, 14.598 preferenze nel Nord Ovest, 4.273 in Liguria. Nella stessa lista il consigliere di Tursi Davide Falteri si ferma a 1.269.

La top ten delle preferenze espresse in provincia di Genova regala qualche sorpresa. Dopo i capilista Meloni e Strada (rispettivamente 31.230 e 23.331 voti all’attivo) ci sono Brando Benifei (14.952) e Stefano Balleari (9.079). Seguono altri due capilista, Vannacci (8.666) e Salis (8.657), quindi una terna del Pd: Donatella Alfonso (7.219), il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (6.111) e il deputato Alessandro Zan (5.673). Al decimo posto Antonio Tajani, capolista di Forza Italia con 5.702 preferenze.