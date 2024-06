Euro 2024, il rossoblù Retegui è tra i 26 convocati della Nazionale che voleranno in Germania

Genova. Mateo Retegui è tra i 26 giocatori che voleranno in Germania per prendere parte a Euro2024.

Il rossoblù ha così convinto mister Luciano Spalletti che lo ha inserito nella lista dei convocati che completeranno il reparto offensivo della Nazionale. Insieme a lui anche un ex Grifone, il savonese Stephan El Shaarawy, che torna a giocare un Europeo dopo la gestione di Antonio Conte del 2016. Ma la quota degli ex rossoblù non si ferma a due infatti ci sarà anche Andrea Cambiaso tra gli Azzurri pronti a difendere il titolo di campioni d’Europa. Il centrocampista, attualmente alla Juve, ha giocato per il Genoa nella stagione 2021-2022 segnando una rete.

Dalla lista restano fuori il portiere della Lazio Provedel, Orsolini del Bologna e Ricci del Torino.

Ecco la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).