A Cicagna i funerali di Erik Steven Vera Colqui, morto nel tragico incidente nelle gallerie di Sant’Anna

Cicagna. Si celebrano oggi, sabato 29 giugno, i funerali di Erik Steven Vera Colqui, il giovane di 28 anni morto nel gravissimo incidente d’auto avvenuto all’alba del 19 giugno nelle gallerie di Sant’Anna, tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante.

Colqui, originario dell’Ecuador, viaggiava a bordo di uno scooter quando, percorrendo le gallerie in direzione Sestri, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi. L’urto è stato violentissimo, e per il 29enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso.

Il 28enne ha lasciato la figlia piccola e la compagna, oltre ai genitori e al fratello. La famiglia, gli amici e l’intera comunità della Fontanabuona gli daranno l’ultimo saluto alle 14.30 nella chiesa di Cicagna.

Colqui è uno dei due giovani che hanno perso la vita sulle strade della provincia di Genova nelle ultime settimane. Prima di lui Riccardo Cella, 21enne di Borzonasca, è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 654, tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel territorio del Comune di Rezzoaglio,