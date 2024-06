Enzo Paci: “Interpretare Paolo Villaggio? Un K2: difficile da scalare, si fa un passo alla volta”

Genova. “Spesso ho paragonato Paolo Villaggio a un K2 difficile da scalare, che si può affrontare solo un passo alla volta cercando di non cadere mai”.

Così Enzo Paci racconta l’approccio che ha avuto nell’interpretare ‘’Come è umano lui’’, il tv movie sull’uomo Paolo Villaggio, per la regia di Luca Manfredi, andato on onda su Rai 1 e proiettato martedì pomeriggio nella sala della Trasparenza della Regione Liguria.

“Villaggio è un personaggio che si affronta con molta umiltà – spiega Paci – con la coscienza di affrontare un personaggio importante non solo della nostra storia cinematografica e televisiva ma anche letteraria, perché Villaggio era anche uno scrittore, vincitore del premio Gogol, una persona dotata di una mente eclettica ed elevata che è riuscito a inchiodare un’epoca, una vera eccellenza. La cosa più difficile da interpretare è stato il personaggio del professor Otto Von Kranz, che è quello che ha regalato anche il successo televisivo a Paolo, e per riuscire a farlo l’ho dovuto paragonare a un bambino cresciuto, cercando tonalità di voce alta che sono simili al pianto di un bambino, al suo riso e alla sua ingenuità”.

E se la maggiore difficoltà per Paci è stata interpretare Kranz per il regista, Luca Manfredi, la cosa più complessa è stata individuare un attore che potesse interpretare Villaggio: “La sfida più grande è stata trovare l’attore che meglio possa restituire l’anima vera del personaggio – spiega Manfredi – e Paci penso sia stato straordinario in questo. Villaggio è un artista che ha lasciato un segno importante nella commedia italiana di fine novecento con la parodia dell’impiegato, il famosissimo Fantozzi. L’antieroe per eccellenza, maschera tragica e divertentissima che resterà impressa nella memoria di tutti noi italiani”.

Un progetto realizzato anche con il contributo del PR FESR della Liguria e con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e del Comune di Genova: “È un orgoglio poter presentare una produzione resa possibile anche grazie allo strike Tom definito da Regione Liguria – ricorda l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – che dal 2016 accompagna le produzioni e ne attrae di nuove sul territorio regionale”.

“In questi primi mesi del 2024 abbiamo già girato 170 tra serie, pubblicità, film e documentari – aggiunge Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission – e a fine 2024 avremo anche una serie Netflix della quale non possiamo ancora dire nulla”. Un’occasione anche per far risaltare le bellezze di Genova e della Liguria, come ha ricordato l’assessore al Marketind territoriale del comune di Genova, Francesca Corso.