Enzo Paci, Luca Bizzarri e Maurizio Lastrico da Papa Francesco: la ‘carica’ dei comici genovesi in Vaticano

Roma. C’erano anche volti genovesi in Vaticano, venerdì mattina, per lo speciale incontro tra papa Francesco e un nutrito gruppo di comici italiani e internazionali. Tra icone del calibro di Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon e Chris Rock spiccavano infatti anche Enzo Paci, fresco del successo del film Rai ‘Com’è umano lui’ su Paolo Villaggio, e poi Maurizio Lastrico e Luca Bizzarri. A tenere alta la bandiera della Liguria anche Antonio Ornano.

“Indovinate chi è andato a far visita al Papa con qualche (nuovo e ‘vecchio’) amico?”, ha scritto Paci sui social condividendo alcuni scatti in compagnia della ‘banda ligure’. In occasione dell’incontro Papa Francesco ha definito quello dei comici – 107 quelli arrivati in Vaticano – “un dono prezioso”, sottolineando come “in mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso”.

“Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. A modo vostro – ha proseguito il pontefice – voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme che da soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni e pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà”.

“Si può ridere anche di Dio? Certo, non è una bestemmia questa, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo”, ha aggiunto Papa Francesco, spiegando che “la tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo. Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri”. Presenti all’incontro, tra gli altri, anche Luciana Littizzetto, Geppi Cucciari, Massimo Boldi, Christian De Sica, il Mago Forest (Michele Foresta), Pio e Amedeo, Valerio Lundini e Angelo Poretti.