Rapallo, parla la nuova sindaca Ricci: “Risultato non scontato, insieme ai partiti si vince”

Rapallo. Una vittoria di misura al ballottaggio, con meno voti rispetto al primo turno, ma comunque più dello sfidante. Elisabetta Ricci è la nuova sindaca di Rapallo grazie al 52,61% dei voti, mentre Armando Ezio Capurro si è fermato al 47,39%. In termini assoluti la candidata promossa dal sindaco uscente Carlo Bagnasco ha visto calare le preferenze (da 6.410 a 5.310), ma la rimonta di Capurro (da 3.565 a 4.784) non è stata sufficiente nonostante l’apparentamento col centrosinistra di Francesco Angiolani.

Come commenta questo risultato, forse non scontato?

Non era un risultato scontato. Abbiamo lavorato molto in questi giorni per riuscire a vincere. Sono contenta perché ho portato avanti i valori della coalizione che mi appoggia. Il centrodestra a Rapallo ha raggiunto un ottimo obiettivo.

Che rapporti avrà con Capurro dopo lo strappo maturato in queste settimane?

Il professor Capurro non l’ho sentito in questa giornata, mentre ho incontrato alcuni suoi candidati, altri mi hanno mandato messaggi di congratulazioni, anche Angiolani. Da parte mia i rapporti saranno sempre buoni e di rispetto reciproco. Credo che loro faranno una minoranza importante e noi cercheremo di lavorare al meglio per la città.

A proposito: su cosa si metterà subito al lavoro e cosa cambierà del lavoro di Bagnasco, che l’ha sostenuta?

Mi metterò a lavorare subito anzitutto per fare una variante del progetto della piazza del polpo, per riportare la fontana nella posizione che tutti i rapallini vogliono. Nello stesso tempo analizzerò le pratiche della giunta uscente che erano state messe da parte, com’è giusto che sia, visto che c’erano le elezioni, e darò mandato agli uffici di iniziare l’iter per la costruzione della società in house in modo da prendere la gestione diretta dei parcheggi, dato che la pratica scade nei primi giorni di settembre. La prossima settimana poi mi dedicherò alle riunioni per l’organizzazione delle nostre feste tradizionali.

A Rapallo il centrodestra vince, ma a Sanremo un candidato civico senza l’appoggio dei partiti è riuscito a spuntarla. Che insegnamento si può trarre?

Io appartengo al partito Noi Moderati e in questo partito sono previste le liste civiche, però credo che la lista civica sia un buon appoggio per i partiti e viceversa. Lavorare uniti porta a un grande risultato.

Che futuro avrà il movimento politico di Giovanni Toti se il presidente dovesse uscire dalla scena politica?

Non entro in merito alla vicenda del governatore, anche perché amministrare la Regione è un impegno davvero oneroso rispetto al Comune. La mia lista civica rimane comunque all’interno di Noi Moderati con l’appoggio dei partiti del centrodestra. Continueremo a lavorare in sinergia per la nostra città e per far sì che Rapallo, anche nei prossimi cinque anni, raggiunga risultati importanti. Poi vedremo i prossimi sviluppi in Regione e ne trarremo le conseguenze.