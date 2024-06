Elezioni, Toti è andato a votare sotto scorta ad Ameglia: “Mi spiace per la vostra levataccia…”

Genova. Come previsto negli scorsi giorni il presidente ligure Giovanni Toti, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, è potuto andare a votare per le elezioni europee scortato dalla Guardia di finanza.

Il presidente ligure, tuttora sospeso dall’incarico, è arrivato in camicia e giacca alla scuola Celsi di Ameglia poco dopo le 7.00 a bordo di un’auto scura. Ad autorizzarlo era stata la gip Paola Faggioni.

“Mi spiace per voi e per la vostra levataccia”, ha detto sorridendo ai cronisti presenti, che gli hanno chiesto come stesse senza però ottenere risposta. Appena terminate le procedure di voto è risalito in macchina ed è tornato nella sua abitazione, che si trova a poche centinaia di metri dal seggio.

Dovrebbe votare invece in giornata il sindaco di Genova Marco Bucci, operato cinque giorni fa all’ospedale Galliera per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea e ancora ricoverato. Se il quadro clinico sarà confermato il sindaco sarà dimesso oggi e andrà a votare entro stasera al seggio della scuola Embriaco in via Fieschi.