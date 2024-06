Elezioni europee e le amministrative: i liguri chiamati al voto oggi e domani

Genova. Il giorno delle elezioni europee è arrivato: sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per rinnovare il Parlamento Europeo, il principale organo legislativo dell’Unione Europea, e anche i liguri sono chiamati alle urne per esprimere la loro preferenza. Non solo: in 125 comuni liguri (39 in provincia di Genova) si elegge anche il sindaco e il nuovo consiglio comunale, tre dei quali hanno popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dunque con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (l’eventuale ballottaggio è fissato per il 23 e 24 giugno). Si tratta di Albenga, Rapallo e Sanremo.

Quando si vota

Gli elettori potranno votare sabato 8 e domenica 9 giugno. Sabato 8 i seggi apriranno alle 15 e chiuderanno alle 23, domenica 9 giugno apriranno alle 7 e chiuderanno alle 23. Dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio, e la documentazione verrà inviata all’ufficio elettorale provinciale e poi all’ufficio elettorale nazionale. Verranno calcolati i voti ottenuti da ciascuna lista e poi le preferenze ottenute dai vari candidati e candidate.

Per poter ottenere i seggi al Parlamento Europeo, le liste elettorali devono superare il 4% dei voti su tutto il territorio nazionale, la cosiddetta soglia di sbarramento.

Chi si vota

Per le elezioni europee il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni: Nordovest, Nordest, Centro, Sud e Isole. La Liguria rientra in quella nordoccidentale, che comprende anche Lombardia, Valle D’Aosta e Piemonte. I seggi da ripartire sono 20. A questo link tutti i nomi.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali e i cittadini comunitari residenti a Genova che hanno richiesto di votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi, o in caso di smarrimento o furto, l’elettore potrà procurarsi una nuova tessera recandosi presso l’Ufficio Elettorale di Corso Torino 11.

Come si esprime la preferenza

Per votare si può apporre una X sul simbolo della lista, e, in aggiunta (facoltativo) esprimere le preferenze sui candidati e le candidate di quella specifica lista. Si possono esprimere da una a un massimo di tre preferenze (se è più di una, almeno una deve andare a un genere diverso rispetto alle altre indicate), scrivendo il nome e il cognome, o il solo cognome, sulle righe di fianco al simbolo. In caso contrario verrà considerata valida solo la prima preferenza. Non è inoltre possibile il voto disgiunto, il che significa che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata.

Il fac simile della scheda elettorale

Il voto per le Europee a Genova

Nel capoluogo ligure sono 478.991 gli elettori iscritti nelle liste elettorali del capoluogo ligure che, sabato 8 e domenica 9 giugno, potranno andare a votare per le elezioni europee. Oltre 7.000 (7.040, per l’esattezza) in meno rispetto alle elezioni europee del 2019, quando erano 486.031.

Degli aventi diritto, 225.655 sono uomini, 253.336 donne. Nel totale inoltre rientrato gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, che invece aumentano: 30.437 quelli che vivono in Paesi fuori dall’Unione Europea (nel 2019 erano 23.474) e voteranno a Genova, mentre 10.782 voteranno all’estero. Gli studenti genovesi fuori sede che voteranno in un altro Comune sono 150.

Tornando al numero totale, gli elettori che votano per la prima volta sono 8.508, equamente divisi tra uomini (4.377) e donne (4.131). Gli elettori centenari sono invece 323, di cui 61 maschi e 262 donne.

Elezioni europee 2024, i candidati liguri

Partiamo dai numeri: l’Italia ha diritto a una delegazione di 76 europarlamentari sui 720 totali che comporranno il Parlamento dopo le elezioni. I candidati liguri che corrono per assicurarsi un posto in Europa sono 19.

Per Fratelli d’Italia Stefano Balleari, ex vicesindaco di Genova e capogruppo in Consiglio regionale, e Antonella Tosi, insegnante di Toirano, ex presidente di Fidapa Albenga. Per Forza Italia lo spezzino Andrea Costa, ex consigliere regionale ed ex sottosegretario alla Salute, piazzato grazie all’accordo tra gli azzurri e la formazione Noi Moderati, oltre a un politico di lunghissimo corso (iniziò nel 1972 con la Democrazia Cristiana) quale Luigi Grillo. La Lega ligure è invece rappresentata da Francesco Bruzzone, alla seconda legislatura da parlamentare italiano, e dalla civica Lorenza Rosso, assessora ai Servizi sociali del Comune di Genova.

Il Partito Democratico ha scelto invece come secondo capolista (dietro a Cecilia Strada) lo spezzino Brando Benifei, attuale capo delegazione al Parlamento europeo, Donatella Alfonso, giornalista e consigliera comunale a Tursi, e la sanremese Lucia Artusi, ex assessora all’Ambiente della giunta Biancheri.

Nella lista del Movimento 5 Stelle, definita attraverso il voto online degli iscritti, compaiono tre liguri: Isabella Parini, per quattro mesi consigliera comunale a Varazze e già candidata alle regionali del 2020; Fabio Romano, ex assistente dell’europarlamentare Tiziana Beghin e candidato alle politiche del 2018; Jean François Boudard, docente di origine francese ma residente a Genova da anni.

Per l’Alleanza Verdi-Sinistra (capolista Ilaria Salis) ci sono la genovese Simona Cosso, insegnante e sindacalista, riconfermata alla guida di Sinistra Italiana Genova, e l’attivista di Fridays for Future Daniele Cicala, mentre Azione candida la consigliera comunale genovese Cristina Lodi (ex Pd), il consigliere municipale della Media Valbisagno Federico Giacobbe (ex M5s) e Riccardo De Giorgi, titolare de La Goletta al porto antico (anche lui ex militante del Movimento 5 Stelle).

Stati Uniti d’Europa, con una lista targata Emma Bonino, propone per il Parlamento europeo la spezzina Raffaella Paita, ex assessora regionale, oggi coordinatrice e deputata di Italia Viva, e Davide Falteri, consigliere comunale a Genova e vicepresidente di Federlogistica.

Nella lista Libertà di Cateno De Luca, che riunisce numerose formazioni tra cui Italexit, si candida l’avvocato genovese Marco Mori.

Elezioni amministrative, le liste e i candidati sindaco in provincia di Genova

A Rapallo, unico “grande” comune della provincia di Genova, sono cinque i candidati sindaci. Per il centrodestra c’è Elisabetta Ricci, sostenuta dalla lista civica Noi per Ricci sindaco, Forza Italia (di cui il sindaco uscente Carlo Bagnasco è coordinatore regionale) e Fratelli d’Italia. Nello stesso campo gioca però l’ex sindaco Armando Ezio Capurro, supportato da quattro liste civiche (Progetto Rapallo 2024, Circolo Via della Libertà 61, Noi con Capurro e Il Gabbiano) ma anche da alcuni singoli esponenti dei partiti. Il centrosinistra schiera Francesco Angiolani coi simboli del Pd e della lista Scegliamo Rapallo, mentre ancora più a sinistra c’è Andrea Carannante (Libera Rapallo, Unione Popolare). In solitaria per l’Udc Marco Casella.

Interessante la sfida di Sanremo, dove al candidato del centrodestra Gianni Rolando (Sanremo Domani, Andiamo!, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc) si oppone il civico Alessandro Mager (Anima, Forum, Idea, Sanremo al Centro) che inizialmente era stato accostato a Giovanni Toti. Diviso anche il campo progressista: se il Pd punta su Fulvio Fellegara (sostenuto anche da Generazione Sanremo e Progetto comune) il Movimento 5 Stelle schiera Roberto Rizzo. Completano il quadro Erica Martini di Indipendenza e Roberto Danieli di Sanremo 2024.

Ad Albenga si affrontano solo due candidati: per il centrodestra unito Nicola Podio (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Aria nuova per Albenga e Podio sindaco), per il centrosinistra Riccardo Tomatis che tuttavia non avrà simboli di partito ma tre liste civiche: Insieme per il futuro, Civica 24 e Progetto comune.

In tutto sono 39 i comuni coinvolti in provincia di Genova. In 7 di questi c’è un solo candidato, che verrà eletto solo se verrà superata l’affluenza del 40% (in caso contrario subentra un commissario). Oltre a Rapallo, ecco di seguito la lista coi rispettivi candidati:

Avegno: Franco Agostino Canevello, Margherita Ceravolo

Bargagli: Francesco Massoli

Borzonasca: Giuseppino Maschio

Busalla: Emanuele Odino, Loris Maieron

Campo Ligure: Andrea Pastorino, Giovanni Oliveri

Campomorone: Giancarlo Campora

Carasco: Boris Lorenzo Beronio, Massimo Casaretto

Castiglione Chiavarese: Giovanni Collorado, Eleonora Taddei, Vittorio Petrocco

Cogorno: Gino Garibaldi, Oriano Castelli

Coreglia Ligure: Elisabetta Lavezzo, Ermano Noce

Davagna: Ivano Chiappe, Maurizio Luoni

Fascia: Paolo Poggi, Marco Gallizia

Fontanigorda: Bruno Franceschi

Gorreto: Domenico Morabito, Paolo Saredi, Valentina Borin

Isola del Cantone: Natale Gatto, Gianluca Campora

Lavagna: Claudio Lapetina, Gian Alberto Mangiante

Leivi: Antonio Solari detto Giorgio, Gabriele Pisani, Severino De Mattei

Lorsica: Alessandro Graziadelli

Lumarzo: Tomas Olcese, Guido Guelfo

Mele: Mirco Ferrando, Rodolfo Ferrante

Mezzanego: Danilo Repetto

Mignanego: Roberto Arundine, Michele Malfatti

Moconesi: Giovanni Dondero, Elio Ugolini

Moneglia: Claudio Magro, Luigi Rollandi

Montebruno: Caterina Barbieri

Ne: Riccardo Cartosio, Francesca Garibaldi

Neirone: Rita Stasi, Stefano Sudermania

Recco: Andrea Brunelli, Dario Capurro, Carlo Gandolfo

Rezzoaglio: Massimo Fontana, Marcello Roncoli

Rossiglione: Mauro Marcacci, Katia Piccardo

Santa Margherita Ligure: Guglielmo Caversazio, Emanuele Cozzio

Santo Stefano d’Aveto: Giancarla Amerini, Roberto Pareti

Savignone: Antonio Bigotti, Mauro Tamagno

Serra Riccò: Giovanna Lavagetto, Angela Negri

Sori: Marco Visca, Ottavio Carlo Casaleggio

Tiglieto: Maurizio Oliveri, Marica Vasone

Tribogna: Marina Garbarino, Mariagrazia Oliva

Uscio: Roberto Aloia, Rachele De Maio, Giuseppe Garbarino