Elezioni Europee 2024: a Genova in 8.500 votano per la prima volta, i centenari sono 323

Genova. Sono 478.991 gli elettori iscritti nelle liste elettorali del capoluogo ligure che, sabato 8 e domenica 9 giugno, potranno andare a votare per le elezioni europee. Oltre 7.000 (7.040, per l’esattezza) in meno rispetto alle elezioni europee del 2019, quando erano 486.031.

Degli aventi diritto, 225.655 sono uomini, 253.336 donne. Nel totale inoltre rientrato gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, che invece aumentano: 30.437 quelli che vivono in Paesi fuori dall’Unione Europea (nel 2019 erano 23.474) e voteranno a Genova, mentre 10.782 voteranno all’estero. Gli studenti genovesi fuori sede che voteranno in un altro Comune sono 150.

Tornando al numero totale, gli elettori che votano per la prima volta sono 8.508, equamente divisi tra uomini (4.377) e donne (4.131). Gli elettori centenari sono invece 323, di cui 61 maschi e 262 donne.

I genovesi, lo ricordiamo, sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo dalle 15 alle 23 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali e i 1.070 cittadini comunitari residenti a Genova che hanno richiesto di votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi, o in caso di smarrimento o furto, l’elettore potrà procurarsi una nuova tessera recandosi presso l’Ufficio Elettorale di Corso Torino 11.

Elezioni europee 2024, i candidati liguri

I candidati liguri a queste elezioni europee sono in totale 19: per Fratelli d’Italia Stefano Balleari, ex vicesindaco di Genova e capogruppo in Consiglio regionale, e Antonella Tosi, insegnante di Toirano, ex presidente di Fidapa Albenga. Per Forza Italia lo spezzino Andrea Costa, ex consigliere regionale ed ex sottosegretario alla Salute, piazzato grazie all’accordo tra gli azzurri e la formazione Noi Moderati, oltre a un politico di lunghissimo corso (iniziò nel 1972 con la Democrazia Cristiana) quale Luigi Grillo. La Lega ligure è invece rappresentata da Francesco Bruzzone, alla seconda legislatura da parlamentare italiano, e dalla civica Lorenza Rosso, assessora ai Servizi sociali del Comune di Genova.

Il Partito Democratico ha scelto invece come secondo capolista (dietro a Cecilia Strada) lo spezzino Brando Benifei, attuale capo delegazione al Parlamento europeo, Donatella Alfonso, giornalista e consigliera comunale a Tursi, e la sanremese Lucia Artusi, ex assessora all’Ambiente della giunta Biancheri.

Nella lista del Movimento 5 Stelle, definita attraverso il voto online degli iscritti, compaiono tre liguri: Isabella Parini, per quattro mesi consigliera comunale a Varazze e già candidata alle regionali del 2020; Fabio Romano, ex assistente dell’europarlamentare Tiziana Beghin e candidato alle politiche del 2018; Jean François Boudard, docente di origine francese ma residente a Genova da quasi cinquant’anni.

Per l’Alleanza Verdi-Sinistra (capolista Ilaria Salis) c’è la genovese Simona Cosso, insegnante e sindacalista, riconfermata alla guida di Sinistra Italiana Genova, mentre Azione candida la consigliera comunale genovese Cristina Lodi (ex Pd), il consigliere municipale della Media Valbisagno Federico Giacobbe (ex M5s) e Riccardo De Giorgi, titolare de La Goletta al porto antico (anche lui ex militante del Movimento 5 Stelle).

Stati Uniti d’Europa, con una lista targata Emma Bonino, propone per il Parlamento europeo la spezzina Raffaella Paita, ex assessora regionale, oggi coordinatrice e deputata di Italia Viva, e Davide Falteri, consigliere comunale a Genova e vicepresidente di Federlogistica.

Nella lista Libertà di Cateno De Luca, che riunisce numerose formazioni tra cui Italexit, si candida l’avvocato genovese Marco Mori.